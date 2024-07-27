У восьми країн ЄС визнали надмірний дефіцит бюджету: список

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту бюджету щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає Liga.net.

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Договір про Європейський Союз передбачає, що держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни й не допускати перевищення дефіциту понад 3% ВВП, а державного боргу — понад 60% ВВП. Якщо учасник блоку перевищує показник дефіциту, щодо нього запускають спеціальну процедуру, яка передбачає посилений контроль та надання рекомендацій для зменшення витрат і збільшення доходів.

У 2023 році вісім країн мали дефіцит, який перевищив базове значення договору:

Італія (-7,4%)

Угорщина (-6,7%)

Румунія (-6,6%)

Франція (-5,5%)

Польща (-5,1%)

Мальта (-4,9%)

Словаччина (-4,9%)

Бельгія (-4,4%)

Румунія вже перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2019 року.

У 2020−2023 роках у зв'язку з пандемією COVID-19 правило надмірного дефіциту не застосовувалося.

Ближче до кінця року Єврокомісія має запропонувати рекомендації з ліквідації надмірного дефіциту для кожної країни з конкретними кількісними та часовими параметрами.ЄС визнав надмірним дефіцит бюджету восьми країн. Серед них — усі сусіди України.