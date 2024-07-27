Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту бюджету щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає Liga.net.
У восьми країн ЄС визнали надмірний дефіцит бюджету: список
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Договір про Європейський Союз передбачає, що держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни й не допускати перевищення дефіциту понад 3% ВВП, а державного боргу — понад 60% ВВП. Якщо учасник блоку перевищує показник дефіциту, щодо нього запускають спеціальну процедуру, яка передбачає посилений контроль та надання рекомендацій для зменшення витрат і збільшення доходів.
У 2023 році вісім країн мали дефіцит, який перевищив базове значення договору:
- Італія (-7,4%)
- Угорщина (-6,7%)
- Румунія (-6,6%)
- Франція (-5,5%)
- Польща (-5,1%)
- Мальта (-4,9%)
- Словаччина (-4,9%)
- Бельгія (-4,4%)
Румунія вже перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2019 року.
У 2020−2023 роках у зв'язку з пандемією COVID-19 правило надмірного дефіциту не застосовувалося.
Ближче до кінця року Єврокомісія має запропонувати рекомендації з ліквідації надмірного дефіциту для кожної країни з конкретними кількісними та часовими параметрами.ЄС визнав надмірним дефіцит бюджету восьми країн. Серед них — усі сусіди України.
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