У восьми країн ЄС визнали надмірний дефіцит бюджету: список

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 липня 2024, 9:00

У восьми країн ЄС визнали надмірний дефіцит бюджету: список

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту бюджету щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає Liga.net.

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту бюджету щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Договір про Європейський Союз передбачає, що держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни й не допускати перевищення дефіциту понад 3% ВВП, а державного боргу — понад 60% ВВП. Якщо учасник блоку перевищує показник дефіциту, щодо нього запускають спеціальну процедуру, яка передбачає посилений контроль та надання рекомендацій для зменшення витрат і збільшення доходів.

У 2023 році вісім країн мали дефіцит, який перевищив базове значення договору:

  • Італія (-7,4%)
  • Угорщина (-6,7%)
  • Румунія (-6,6%)
  • Франція (-5,5%)
  • Польща (-5,1%)
  • Мальта (-4,9%)
  • Словаччина (-4,9%)
  • Бельгія (-4,4%)

Румунія вже перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2019 року.

У 2020−2023 роках у зв'язку з пандемією COVID-19 правило надмірного дефіциту не застосовувалося.

Ближче до кінця року Єврокомісія має запропонувати рекомендації з ліквідації надмірного дефіциту для кожної країни з конкретними кількісними та часовими параметрами.ЄС визнав надмірним дефіцит бюджету восьми країн. Серед них — усі сусіди України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами