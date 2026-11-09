Инвесторы теряют оптимизм в отношении экономики Европы: что показал новый опрос Sentix

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В ноябре индекс экономических настроений Sentix в еврозоне снизился до 2,4 пункта с 2,7 в октябре. Несмотря на то, что показатель превысил прогнозы аналитиков (2,1 пункта), инвесторы все меньше верят в быстрое восстановление экономики.

Наиболее заметно ухудшились ожидания дальнейшего развития экономики: соответствующий индекс снизился на 0,5 пункта — до 8,3. Оценка ее текущего состояния осталась неизменной на уровне минус 3,3 пункта.

В Sentix считают, что надежды на длительное экономическое восстановление снова ослабевают. Среди причин называют более дорогое топливо, рост процентных ставок и политическую неопределенность.

Германия демонстрирует осторожные признаки улучшения

На общем фоне не слишком утешительных новостей лучше выглядит Германия. В ноябре ее индекс экономических настроений вырос на 0,3 пункта — до минус 3,3 пункта.

Постепенно улучшается и восприятие нынешнего состояния германской экономики: этот показатель растет уже пятый месяц подряд и в ноябре достиг минус 14 пунктов. Ожидания по поводу будущего остались неизменными — на уровне плюс 8 пунктов.

В Sentix отмечают признаки стабилизации германской экономики, хотя пока речь идет о небольшом улучшении, а не о полноценном восстановлении.

Мировая экономика теряет темп

Проблемы с экономическими ожиданиями не ограничиваются Европой. В США индекс Sentix за месяц снизился на 2 пункта, а оценка будущих перспектив — на 3,5 пункта. При этом текущее состояние американской экономики инвесторы и дальше оценивают положительно.

В Японии также заметно ослабление экономической активности. В результате глобальный индекс Sentix снижается уже третий месяц подряд. По мнению исследователей, это свидетельствует о постепенной потере темпа мировой экономики.

Опрос проводился с 5 по 7 ноября. В нем приняло участие 1025 инвесторов, среди которых 220 представляли институциональные структуры.

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