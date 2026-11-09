Налоговые долги бизнеса: в каких регионах Украины больше всего дел о принудительном взыскании

За девять месяцев 2026 года в Украине открыли 20 364 исполнительных производства по принудительному взысканию налоговых долгов с компаний. Это почти столько же, сколько за весь 2021 год, когда зафиксировали 20687 таких производств. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, проанализированных Опендатабот .

За девять месяцев 2026 года в Украине открыли 20 364 исполнительных производства по принудительному взысканию налоговых долгов с компаний.

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В каких регионах больше налоговых должников

Больше новых исполнительных производств за январь — сентябрь открыли в отношении компаний, зарегистрированных в Киеве, — 4 160.

Второе место заняла Днепропетровская область с 3912 производствами.

В общей сложности на эти пять регионов приходится более половины всех новых производств по взысканию налоговой задолженности бизнеса.

Какие отрасли чаще всего имеют проблемы с налоговыми долгами

Больше новых исполнительных производств пришлось на компании в сфере оптовой торговли — 4 249, или 20,9% общего количества.

Далее следуют сельское хозяйство — 1 814 производств, строительство зданий — 1 521, розничная торговля — 808 и операции с недвижимостью — 803.

Против каких компаний открыли больше всего производств

По количеству новых производств за девять месяцев 2026 года лидирует «Агрофирма Махаринцы» — 32.

Далее следуют «Первомайский гранитно-щебеночный карьер» с 29 производствами и маслоэкстракционный завод «Прилуки» — из 23.

Еще 20 производств открыли по НПК «Практика», а 19 — по Верховинскому дорожному эксплуатационному участку Ивано-Франковского облавтодора.

Сколько налоговых долгов остаются на принудительном взыскании

По состоянию на 19 октября 2026 активными оставались 36 409 исполнительных производств в пользу Государственной налоговой службы.

Это на 1% больше, чем в начале декабря 2025, когда их насчитывалось 36 063.

По общему количеству активных производств лидирует Днепропетровщина — 6 777. В Киеве их 4 652, в Харьковской области — 2 036, Ивано-Франковской области — 1 997, Киевской области — 1 820.

Больше всего активных производств среди отдельных компаний имеет Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 — 80.

Общая сумма налоговых долгов бизнеса превышает 263 млрд грн

По данным Опендатабот, по состоянию на 1 июля 2026 года налоговую задолженность имели 218 731 компания.

Общая сумма их долгов составила 263,32 млрд грн. За полгода она выросла на 4%.

В то же время, наличие налогового долга не означает автоматического открытия исполнительного производства. Не все долги перед ГНС передаются на принудительное взыскание, а количество производств не равно количеству компаний-должников.