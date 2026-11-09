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9 ноября 2026, 14:00 Читати українською

Снижение учетной ставки откладывается: какие риски видит НБУ

В Национальном банке не видят оснований для понижения учетной ставки в ближайшие месяцы. Большинство членов Комитета по монетарной политике допускают, что прогнозная траектория может оказаться выше, чем ожидалось ранее. Причина связана с инфляцией, на фоне ослабления деловой активности и замедления экономического роста

В Национальном банке не видят оснований для понижения учетной ставки в ближайшие месяцы.
НБУ отложил перспективу снижения учетной ставки. Фото: facebook.com/pyshnyy
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Такие оценки прозвучали при обсуждении монетарной политики. В дискуссии, состоявшейся 28 октября, приняли участие все 11 членов Комитета по монетарной политике НБУ. Дискуссия показала, что регулятор готов отдавать предпочтение сдерживанию инфляции, даже несмотря на более жесткие условия для экономики.

Инфляция ускоряется, несмотря на более слабую экономику

В сентябре цены росли быстрее, чем ожидалось. Годовая инфляция достигла 10% против прогнозируемых НБУ раньше 8,4%. Превысила ожидание, и базовая инфляция составила 8,8%, в то время как июльский прогноз был на уровне 8,3%.

По оценкам Нацбанка, в октябре оба показателя продолжили расти.

Давление на цены усиливают сразу несколько факторов:

  • более дорогое топливо увеличивает расходы производителей и перевозчиков;
  • российские атаки на производственные, складские и логистические объекты усложняют поставки товаров;
  • дорожают не только энергоресурсы или отдельные продукты, но и более широкий круг товаров повседневного спроса.

Насколько распространено подорожание, свидетельствует еще одна оценка Национального банка: доля товаров и услуг в потребительской корзине, цены на которые выросли более чем на 10%, увеличилась с 42% в августе до 48% в сентябре.

Экономика же демонстрирует противоположную динамику. В третьем квартале реальный ВВП сократился, а деловые настроения ухудшились во всех секторах экономики. Некоторые предприятия тоже стали меньше нанимать работников, отмечает НБУ.

Несмотря на ослабление экономической активности, давление на цены остается значительным. Потребительский спрос продолжает расти, хоть и медленнее. Доходы населения поддерживают повышение реальных зарплат и бюджетные выплаты.

Почему НБУ опасается нового витка инфляции

Отдельную обеспокоенность вызывают инфляционные ожидания. Если люди, банки и бизнес ожидают дальнейшего подорожания, это влияет на их поведение: предприниматели закладывают будущие расходы в цены, а работники требуют более высоких зарплат, чтобы компенсировать потерю покупательной способности.

При обсуждении в НБУ также предупредили о риске раскрутки так называемой инфляционной спирали «зарплаты — цены». Речь идет о ситуации, когда из-за подорожания работники требуют более высоких зарплат, а бизнес, в свою очередь, закладывает дополнительные расходы на оплату труда в цены товаров и услуг. Такие действия могут привести к новому витку инфляции.

Показатели ожиданий ухудшаются. По данным НБУ, финансовые аналитики повысили свои инфляционные прогнозы с 7,5% в июне до 8,8% в октябре. Банки за этот же период пересмотрели ожидания с 8,7 до 10%.

Большинство участников дискуссии считают, что Нацбанку важно действовать опережение и не ждать, пока инфляционное давление закрепится в экономике. По их мнению, своевременная реакция поможет избежать более жесткой монетарной политики в будущем.

Дополнительный риск создает денежный рынок. Из-за потерь производственных мощностей и проблем с морским экспортом сократились возможности украинских экспортеров. Импорт растет, в частности, из-за потребности в энергоносителях, оборудовании для энергетики и продукции для оборонного сектора. Это увеличивает дефицит валюты в частном секторе и заставляет НБУ более активно продавать валюту для поддержки рынка.

Возможно ли новое повышение учетной ставки

В ходе октябрьской дискуссии восемь из 11 членов Комитета выступили за повышение учетной ставки с 16% до 16,5%. Именно такое решение впоследствии приняло Правление НБУ.

Три других члена комитета выступили за сохранение ставки на уровне 16%, считая, что предыдущих повышений уже достаточно, а дальнейшее охлаждение экономики и рынка труда само по себе может ослабить инфляционное давление.

Участники также обратили внимание, что предыдущие решения НБУ еще не полностью повлияли на банковские ставки. Даже без нового повышения учетной ставки гривневые депозиты могут и дальше дорожать для банков, то есть предлагать вкладчикам более высокую доходность.

В основном все в комитете единодушны: в ближайшие месяцы снижать учетную ставку не время. Большинство представителей также допускают, что дальнейшая траектория ставки может быть выше той, которую НБУ закладывал в предварительном прогнозе.

Однако это не значит, что Нацбанк уже решил снова повышать ставку. Речь идет о риске пересмотра прогноза в сторону более жесткой монетарной политики, если инфляция и ожидания не начнут замедляться.

Когда ставки могут начать снижать

Определенное пространство по смягчению монетарной политики НБУ видит в 2027 году. Участники дискуссии ожидают, что по мере замедления инфляции и уменьшения рисков для ценовой стабильности учетную ставку можно постепенно снизить примерно до 14%.

Однако это не гарантированный сценарий. Нацбанк планирует ориентироваться на фактическую динамику цен, состояние экономики и инфляционные ожидания. Если ценовое давление остается устойчивым, смягчение политики может происходить медленнее.

Следовательно, ставки по гривневым депозитам и кредитам в Украине в ближайшее время вряд ли начнут снижаться. Высокая доходность гривневых сбережений остается одним из инструментов, посредством которых НБУ пытается удержать спрос на национальную валюту и сдержать инфляцию. В то же время, окончательная динамика ставок будет зависеть не только от решений регулятора, но и от того, как банки будут реагировать на изменение монетарных условий.

Как российские атаки влияют на цены

Уничтоженные склады, потерянные товарные запасы и более длинные маршруты доставки имеют цену. Все это все чаще ее чувствуют покупатели в Украине. По оценкам НБУ, во второй половине 2026 года последствия российских атак прибавят около 0,7% к годовой инфляции. Более всего пострадает продовольственный сегмент: на него приходится почти две трети дополнительного подорожания.

Из-за разрушения складской инфраструктуры компании вынуждены искать новые помещения, перестраивать маршруты доставки и больше тратить на хранение продукции. Часть этих расходов бизнес переводит на потребителей, что уже заметно по отдельным категориям товаров. В сентябре годовое подорожание бытовой химии ускорилось до 14,4%, а шампуней — до 13,4%.

По оценкам НБУ, последствия атак охватили около 40% потребительской корзины. Ценовое давление может сохраняться и в следующем году: в базовом сценарии регулятор прогнозирует дополнительный вклад обстрелов в инфляцию на уровне 0,2% в 2027 году.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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