Правительство изменило правила госзакупок: производителям придется подробнее подтверждать украинское происхождение товаров

Кабинет Министров утвердил новый порядок подтверждения локализации товаров для участия в публичных закупках. Он предусматривает более жесткие требования к документам производителей и проверке того, действительно ли продукция производится в Украине. Одновременно правительство возобновило прием заявок в реестр локализованных товаров, ранее не работавшего из-за необходимости обновить правила.

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Главная цель изменений — усложнить ситуации, когда поставщики выдают импортную продукцию за украинскую, чтобы получить доступ к государственным заказам. Новый порядок изменяет расчет части местной составляющей, вводит дополнительный бухгалтерский документ и устанавливает требования к технологическим операциям, которые должны выполняться непосредственно на предприятии производителя.

Что изменилось в расчете локализации

Первое важное изменение касается базы для расчета украинской составляющей. Теперь она будет определяться не от общей, а от производственной себестоимости товара.

Это означает, что административные расходы и другие расходы, не относящиеся непосредственно к производственному процессу, нельзя будет использовать для увеличения показателя локализации. Таким образом, правительство стремится закрыть возможность искусственно повышать долю украинской составляющей за счет затрат, не связанных с изготовлением продукции.

Какие документы теперь должны подавать производители

Для внесения товара в реестр изготовитель должен будет предоставить расширенную оборотно-сальдовую ведомость за последние 12 месяцев. Документ должен помочь проследить движение сырья, материалов и комплектующих, использованных при производстве.

В ведомости следует указать все материалы и комплектующие, которые фигурируют в калькуляции себестоимости. Отдельно следует выделить пять составляющих с наибольшим удельным весом без указания их стоимости. Также производитель должен предоставить первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие соответствующие операции.

Это позволит проверять не только заявленный процент локализации, но и то, действительно ли предприятие закупало и использовало указанные компоненты для изготовления продукции.

По меньшей мере четыре производственных операции

Еще одно новое требование — подтверждение выполнения изготовителем не менее четырех технологических операций из утвержденного перечня. Они должны осуществляться непосредственно на производстве предприятия.

Кроме того, производитель должен сообщить о пяти основных составляющих, из которых производится товар. Эта информация вместе с бухгалтерскими документами позволит в дальнейшем проверять, списывались ли соответствующие материалы и комплектующие при производстве.

Таким образом, само наличие украинского юридического адреса или документов на товар больше не будет достаточным основанием для подтверждения его локализации. Важно будет показать реальные производственные процессы и движение материалов.

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Реестр локализованных товаров снова принимает заявки

Минэкономики также перезапускает механизм рассмотрения жалоб по поводу нарушений требований локализации. Для этого будет создана постоянно действующая комиссия, в которую войдут представители министерства, государственного предприятия «Прозорро» и общественных объединений.

Комиссия будет рассматривать жалобы на предоставление ложных сведений и другие вопросы соблюдения правил локализации.

Производители уже могут подавать товары в список по новым правилам. Для уже имеющейся в реестре продукции предусмотрен переходный период — 30 дней. За это время производители должны повторно подать документы и подтвердить соответствие обновленным требованиям. В настоящее время в перечне находится более 4000 товаров.

Требование локализации распространяется на определенные законом категории товаров в публичных закупках. Минимальная доля украинской составляющей в 2026 году составляет 30%, а с 1 января 2027 возрастет до 35%. С 2028 года она должна достигнуть 40%.

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