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26 июля 2024, 15:12 Читати українською

Венгрия тайно взяла кредит на 1 миллиард евро у китайских банков — СМИ

Венгрия тайно одолжила 1 миллиард евро — самый большой кредит, когда-либо полученный Будапештом — у трех китайских банков. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные с сайта правительственного долгового агентства.

Венгрия тайно одолжила 1 миллиард евро — самый большой кредит, когда-либо полученный Будапештом — у трех китайских банков.

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Кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет.

Сам Будапешт не объявлял про соглашение. Впервые об этом сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, а затем подтвердило правительственное агентство.

Значительные заимствования происходят в то время, когда Будапешт усугубляет свои связи с Пекином. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на сегодняшний день инвестировали в страну около 16 миллиардов евро.

Новый китайский заем является самой высокой долей государственного долга, вторым из которых является также заем от китайского Эксимбанка на железнодорожный проект Будапешт-Белград в размере $917 млн (877 млн евро в день получения).

Хотя Portfolio отмечает, что процентная ставка является плавающей, правительство не раскрыло никаких подробностей относительно размера процентной ставки, графика погашения или других деталей.

Источник: Минфин
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