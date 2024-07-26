Олимпиада-2024: как кремль пытается превратить ее в оружие

Железнодорожные узлы французской сверхскоростной сети TGV подверглись атаке всего за несколько часов до открытия Олимпиады: на нескольких из них были организованы поджоги. А группа специалистов по кибербезопасности из государственных органов, частного сектора и Олимпийских игр готовится к масштабным кибератакам. Насколько все это серьезно, рассказал The Hill. «Минфин» выбрал главное.

Город Огней находится под прицелом москвы. Париж, который часто является фантазийной ядерной целью российского пропагандиста Владимира Соловьева, активно подвергался нападкам со стороны кремля в преддверии официального открытия XXXIII Олимпиады — и все больше признаков того, что столица Франции может стать кинетической целью.

После запрета россии участвовать в Олимпиаде из-за ее вторжения в Украину, рф обратилась к другим асимметричным средствам вернуть домой золото. Внешне путин играет роль жертвы, но стратегически он рассматривает Париж, как возможность расширить свою гибридную войну против Запада.

Война путина против Олимпиады началась в типично российской манере. В июне Microsoft сообщил, что кремль «наращивает вредоносные кампании дезинформации против Франции, президента Франции Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр этого лета в Париже».

Москва ловко использует тактику дезинформации Холодной войны против Олимпиады, поставляя ее в упаковке искусственного интеллекта. Два заметных российских игрока на этом поле, по данным Microsoft, — это Storm-1679 и Storm-1099.

Начиная с 2023 года, они начали нацеливаться на парижскую Олимпиаду. Одним из ярких примеров стала публикация сайта фейкового фильма Netflix под названием «Падение Олимпиады»: игра слов и намек на популярный голливудский фильм 2013 года «Падение Олимпа».

В версии Storm-1679 голос Тома Круза, которым был озвучен фильм, подвергся дипфейку. И, по словам Microsoft, Storm-1679 «подделал культовую вступительную сцену Netflix и корпоративный брендинг, и продвигал фальшивые пятизвездочные обзоры от авторитетных СМИ, таких как New York Times, Washington Post и BBC».

Целью фейкового видео и других подобных ему является внушение страха Западу, что парижская Олимпиада станет жестокой — и в масштабах, больших, чем похищение, и убийство израильских олимпийцев палестинскими террористами из «Организации черного сентября» на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Примечательно, что бывший Советский Союз до атаки в Германии финансировал и тренировал «Черный сентябрь» наряду с ФАТХ.

Многие из аккаунтов в социальных сетях, связанных со Storm-1679, обещают повторить это против израильтян в Париже. Примечательно, что Microsoft подозревает, но не может подтвердить, что в этом замешаны и другие злонамеренные субъекты. По нашему мнению, весьма вероятно, что эти другие субъекты усиливаются российскими ботами и троллями, включая ХАМАС, Хезболлу и Иран.

Российские кампании по дезинформации весьма изощренные, вплоть до повсеместного использования QR-кодов для перенаправления ничего не подозревающих зрителей и дипфейка France 24 — крупного французского новостного телеканала.

На сегодняшний день Microsoft составила схему дезинформационных кампаний путина и разделила их на две основные фазы. Фаза I началась в 2023 году, а фаза II — в 2024 году. Обе включали «очернение [МОК]», «обвинения в неэффективном управлении» и «ожидание насилия» на Олимпиаде в Париже.

Фаза III была потенциально представлена ​​24 июля в Париже, и сигнализировала о гораздо более зловещем намерении. Французские власти арестовали 40-летнего российского шеф-повара в самом центре города, обвинив его в связях с ФСБ и разглашении «разведывательной информации иностранной державы [россии] с целью провоцирования враждебных действий во Франции».

Как с угрозами справляется Франция

Франция серьезно относится к киберугрозам и растущим кинетическим угрозам; ожидается, что на играх будет 11 миллионов посетителей, в том числе 10 500 легкоатлетов, которые будут бороться за медали в 329 отдельных олимпийских дисциплинах, которые пройдут в северной и центральной части Парижа.

Для обеспечения безопасности олимпийских объектов Франция создала беспрецедентную зону безопасности. Глава парижской полиции Лоран Нуньес назвал ее «антитеррористическим периметром». Париж с 18 июля заблокировал большую часть города. Чтобы попасть в зону, люди должны предварительно зарегистрироваться онлайн и «будут подвергнуты проверкам биографических данных, известным во Франции, как «административное расследование».

Пропуска с QR-кодом используются для контроля входа в зону — и для отслеживания перемещений людей, находящихся там физически. Устройства распознавания лиц также широко используются по всему Парижу для отслеживания известных преступников, иностранных агентов и, вероятно, любого, у кого есть российский паспорт.

Но даже этот высокотехнологичный подход к безопасности не лишен риска. Как показал «баг» CrowdStrike, технология работает до тех пор, пока не перестает работать, и кремль, несмотря на все свои ужасные военные неудачи на полях сражений Украины, остается действительно, действительно хорош в ведении кибер-, шпионской и асимметричной войны.

Плюс ко всему, могут случиться и внутренние ошибки безопасности. Так, например, Франция разрешила разместить 2000 катарских сил безопасности для патрулирования Олимпиады в Париже, несмотря на тесные связи Дохи с ХАМАС и «Братьями-мусульманами».

Париж в напряжении. Президент Израиля Ицхак Герцог, приехавший в Париж, чтобы поддержать израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, не смог сойти с самолета в среду, пока не была устранена угроза безопасности.

Этот инцидент является напоминанием о том, что, помимо россии, Франция также должна оставаться бдительной к угрозам, исходящим от союзников путина по Оси Зла. ХАМАС и Хезболла, в частности, могут попытаться воспринимать Олимпиаду, как средство привлечения внимания к их продолжающимся войнам против Израиля в секторе Газа и на юге Ливана.

Иран тоже нельзя сбрасывать со счетов — особенно, поскольку Тегеран стремительно приближается к ядерному «прорыву» и, похоже, готов вскоре получить от москвы технологию доставки боеголовок, которая ему нужна для полного вооружения его ядерной программы. Содействие или помощь в кинетическом или асимметричном кризисе в Париже может послужить столь необходимым отвлечением от ядерных амбиций Ирана в Нетензе.

Однако на данный момент самой большой угрозой для Парижа остается путин. Подрыв Парижа подрывает Запад — особенно с тех пор, как Город Огней олицетворяет в культурном плане все то, что путин стремится уничтожить в своей глобальной войне.

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Может ли он еще больше увеличить эти усилия на Олимпиаде? Особенно, в качестве отчаянной попытки добиться уступок в Вашингтоне и Брюсселе, которых он не может добиться на полях сражений в Украине?

Возможно.

Путин потратил значительное количество времени, усилий и российских рублей за последние два с лишним года, пытаясь превратить Парижскую Олимпиаду в оружие, и вести войну против нее, и он отчаянно хочет получить отдачу тем или иным способом. Однако, честность — это не его modus operandi.

Кремль крадет все, что захочет путин, — а кража олимпийского золота, в конце концов, уже давно является тем, на чем специализируется россия.