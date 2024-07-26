Железнодорожные узлы французской сверхскоростной сети TGV подверглись атаке всего за несколько часов до открытия Олимпиады: на нескольких из них были организованы поджоги. А группа специалистов по кибербезопасности из государственных органов, частного сектора и Олимпийских игр готовится к масштабным кибератакам. Насколько все это серьезно, рассказал The Hill. «Минфин» выбрал главное.
Олимпиада-2024: как кремль пытается превратить ее в оружие
Город Огней находится под прицелом москвы. Париж, который часто является фантазийной ядерной целью российского пропагандиста Владимира Соловьева, активно подвергался нападкам со стороны кремля в преддверии официального открытия XXXIII Олимпиады — и все больше признаков того, что столица Франции может стать кинетической целью.
После запрета россии участвовать в Олимпиаде из-за ее вторжения в Украину, рф обратилась к другим асимметричным средствам вернуть домой золото. Внешне путин играет роль жертвы, но стратегически он рассматривает Париж, как возможность расширить свою гибридную войну против Запада.
Война путина против Олимпиады началась в типично российской манере. В июне Microsoft сообщил, что кремль «наращивает вредоносные кампании дезинформации против Франции, президента Франции Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр этого лета в Париже».
Москва ловко использует тактику дезинформации Холодной войны против Олимпиады, поставляя ее в упаковке искусственного интеллекта. Два заметных российских игрока на этом поле, по данным Microsoft, — это Storm-1679 и Storm-1099.
Начиная с 2023 года, они начали нацеливаться на парижскую Олимпиаду. Одним из ярких примеров стала публикация сайта фейкового фильма Netflix под названием «Падение Олимпиады»: игра слов и намек на популярный голливудский фильм 2013 года «Падение Олимпа».
В версии Storm-1679 голос Тома Круза, которым был озвучен фильм, подвергся дипфейку. И, по словам Microsoft, Storm-1679 «подделал культовую вступительную сцену Netflix и корпоративный брендинг, и продвигал фальшивые пятизвездочные обзоры от авторитетных СМИ, таких как New York Times, Washington Post и BBC».
Целью фейкового видео и других подобных ему является внушение страха Западу, что парижская Олимпиада станет жестокой — и в масштабах, больших, чем похищение, и убийство израильских олимпийцев палестинскими террористами из «Организации черного сентября» на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Примечательно, что бывший Советский Союз до атаки в Германии финансировал и тренировал «Черный сентябрь» наряду с ФАТХ.
Многие из аккаунтов в социальных сетях, связанных со Storm-1679, обещают повторить это против израильтян в Париже. Примечательно, что Microsoft подозревает, но не может подтвердить, что в этом замешаны и другие злонамеренные субъекты. По нашему мнению, весьма вероятно, что эти другие субъекты усиливаются российскими ботами и троллями, включая ХАМАС, Хезболлу и Иран.
Российские кампании по дезинформации весьма изощренные, вплоть до повсеместного использования QR-кодов для перенаправления ничего не подозревающих зрителей и дипфейка France 24 — крупного французского новостного телеканала.
На сегодняшний день Microsoft составила схему дезинформационных кампаний путина и разделила их на две основные фазы. Фаза I началась в 2023 году, а фаза II — в 2024 году. Обе включали «очернение [МОК]», «обвинения в неэффективном управлении» и «ожидание насилия» на Олимпиаде в Париже.
Фаза III была потенциально представлена 24 июля в Париже, и сигнализировала о гораздо более зловещем намерении. Французские власти арестовали 40-летнего российского шеф-повара в самом центре города, обвинив его в связях с ФСБ и разглашении «разведывательной информации иностранной державы [россии] с целью провоцирования враждебных действий во Франции».
Как с угрозами справляется Франция
Франция серьезно относится к киберугрозам и растущим кинетическим угрозам; ожидается, что на играх будет 11 миллионов посетителей, в том числе 10 500 легкоатлетов, которые будут бороться за медали в 329 отдельных олимпийских дисциплинах, которые пройдут в северной и центральной части Парижа.
Для обеспечения безопасности олимпийских объектов Франция создала беспрецедентную зону безопасности. Глава парижской полиции Лоран Нуньес назвал ее «антитеррористическим периметром». Париж с 18 июля заблокировал большую часть города. Чтобы попасть в зону, люди должны предварительно зарегистрироваться онлайн и «будут подвергнуты проверкам биографических данных, известным во Франции, как «административное расследование».
Пропуска с QR-кодом используются для контроля входа в зону — и для отслеживания перемещений людей, находящихся там физически. Устройства распознавания лиц также широко используются по всему Парижу для отслеживания известных преступников, иностранных агентов и, вероятно, любого, у кого есть российский паспорт.
Но даже этот высокотехнологичный подход к безопасности не лишен риска. Как показал «баг» CrowdStrike, технология работает до тех пор, пока не перестает работать, и кремль, несмотря на все свои ужасные военные неудачи на полях сражений Украины, остается действительно, действительно хорош в ведении кибер-, шпионской и асимметричной войны.
Плюс ко всему, могут случиться и внутренние ошибки безопасности. Так, например, Франция разрешила разместить 2000 катарских сил безопасности для патрулирования Олимпиады в Париже, несмотря на тесные связи Дохи с ХАМАС и «Братьями-мусульманами».
Париж в напряжении. Президент Израиля Ицхак Герцог, приехавший в Париж, чтобы поддержать израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, не смог сойти с самолета в среду, пока не была устранена угроза безопасности.
Этот инцидент является напоминанием о том, что, помимо россии, Франция также должна оставаться бдительной к угрозам, исходящим от союзников путина по Оси Зла. ХАМАС и Хезболла, в частности, могут попытаться воспринимать Олимпиаду, как средство привлечения внимания к их продолжающимся войнам против Израиля в секторе Газа и на юге Ливана.
Иран тоже нельзя сбрасывать со счетов — особенно, поскольку Тегеран стремительно приближается к ядерному «прорыву» и, похоже, готов вскоре получить от москвы технологию доставки боеголовок, которая ему нужна для полного вооружения его ядерной программы. Содействие или помощь в кинетическом или асимметричном кризисе в Париже может послужить столь необходимым отвлечением от ядерных амбиций Ирана в Нетензе.
Однако на данный момент самой большой угрозой для Парижа остается путин. Подрыв Парижа подрывает Запад — особенно с тех пор, как Город Огней олицетворяет в культурном плане все то, что путин стремится уничтожить в своей глобальной войне.
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Может ли он еще больше увеличить эти усилия на Олимпиаде? Особенно, в качестве отчаянной попытки добиться уступок в Вашингтоне и Брюсселе, которых он не может добиться на полях сражений в Украине?
Возможно.
Путин потратил значительное количество времени, усилий и российских рублей за последние два с лишним года, пытаясь превратить Парижскую Олимпиаду в оружие, и вести войну против нее, и он отчаянно хочет получить отдачу тем или иным способом. Однако, честность — это не его modus operandi.
Кремль крадет все, что захочет путин, — а кража олимпийского золота, в конце концов, уже давно является тем, на чем специализируется россия.
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