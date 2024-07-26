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26 июля 2024, 13:26 Читати українською

Реестр лудоманов вырос в два раза с начала года

Более 7,8 тысячи украинцев находится в Реестре лудоманов. Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Более 7,8 тысячи украинцев находится в Реестре лудоманов.
Фото: pixabay.com

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4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года. Ежемесячно реестр пополняется в среднем на 760 человек.

Для сравнения, в первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 115 человек, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек ежемесячно.

Рекордным оказался апрель 2024 года, когда в Реестр было включено 1041 новое лицо.

Всего за три года существования Реестра в него попали 8456 человек с игровой зависимостью. Большая часть лудоманов попала в список за первые полгода 2024-го.

За все время существования перечня из него было исключено 582 человека, большинство из которых — 71% — в 2024 году.

Кто может оказаться в Реестре

Сейчас в Реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях:

  • самостоятельно подав заявление на самоограничение,
  • по решению КРАИЛ на основании заявления об ограничении от родственников,
  • по решению суда.

Подавляющее большинство граждан — а именно 99% — попали в реестр по заявлению о самоограничивании. Только 1% лудоманов были внесены по решению КРАИЛ, в то время как ни один человек не был зарегистрирован по решению суда.

Пока в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Кредиторы будут получать информацию из Реестра лудоманов

По данным НБУ, с 25 июля бюро кредитных историй, заключивших договоры об информационном взаимодействии с КРАИЛ, смогут получить доступ в Реестр лудоманов.

«Бюро кредитных историй будут безвозмездно передавать кредитодателям сведения о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и использование ими кредитных средств для внесения ставок», — говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, это предусматривают изменения, в частности, в закон «О потребительском кредитовании», предусматривающие запрет заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в Реестр и использовавшими кредитные средства для внесения ставок.

Также законодательство обязывает кредитодателя к заключению договора о потребительском кредите проверить наличие такой информации в Реестре путем обращения в бюро кредитных историй.

Напомним

С 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
26 июля 2024, 14:30
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Голову НБУ внесли вже як головного лудомана? Якщо ні, то він так скоро спалить всі ЗВР держави
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