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26 июля 2024, 11:22 Читати українською

За два года Фонд гарантирования продал активы российских банков на $5,2 млрд

Фонд гарантирования вкладов за два года провел более 400 аукционов по продаже активов российских банков и привлек 5,2 млрд грн. Об этом пишет Укринформ.

Фонд гарантирования вкладов за два года провел более 400 аукционов по продаже активов российских банков и привлек 5,2 млрд грн.

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«В конце июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал продажу активов российских госбанков через систему Prozorro.Продажи. Речь идет об активах АО „МР Банк“ (бывший „Сбербанк“) и ПАО „Проминвестбанк“. За два года в системе успешно завершилось 415 онлайн-аукционов по продаже активов этих банков более чем на 5,2 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Средний показатель конкуренции на таких аукционах составляет 3 участника, средний рост цены — 22%. За эти активы на электронных торгах уже соревновались более 700 участников.

Больше всего участников собрал аукцион по продаже Volkswagen Passat 2015 года выпуска — 48 человек. По результатам торгов стоимость актива увеличилась со стартовых 224,4 тыс. грн. до 610 тыс. грн.

Самым дорогим проданным лотом за этот период стали права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях и ее оборудовании, а также именных акций. Лот продан на голландском аукционе свыше 683 млн грн. ⠀

Все средства от реализации изъятых русских активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
26 июля 2024, 12:04
#
Так долларов или гривен?)))
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