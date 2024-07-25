Государственный Sense Bank выдал более 250 «энергетических» кредитов физическим лицам

В банке отметили, что с момента старта программы более 250 клиентов обратились в финучреждение за «энергетическими» кредитами. Кредиты были предоставлены в рамках программы «Источник энергии» на оборудование для выработки и накопления энергии.

Банкиры отметили, что абсолютным лидером по количеству приобретений стали зарядные станции, на покупку которых было выдано 61,29% всех «энергетических» кредитов. На втором месте по популярности среди клиентов Sense Bank находятся генераторы, на долю которых приходится 19,76%. Остальные 18,95% приходится на солнечные батареи, реле напряжения, павербанки и другое оборудование.

По данным Sense Bank, активнее всего кредитовались в Киеве и Киевской области — 42% выданных кредитов пришлось на столичный регион. Следом идет Днепропетровская область с показателем 22%, а замыкает тройку лидеров Одесская область, где взяли 10% кредитов на энергоэффективные решения. Остальные 26% были равномерно распределены между 15 областями Украины.

Алексей Ступак, председатель правления Sense Bank, в своем комментарии отметил, что развитие программы «Источник энергии», в частности расширение линейки кредитных продуктов для физических лиц, может существенно смягчить последствия отключений электроэнергии для населения.

«Актуальность кредитования физических лиц на энергетическое оборудование сложно переоценить. Ежедневно в нашем банке более 5 семей оформляют кредитный договор на энергетические решения для своего дома. И это не удивительно, ведь в такое непростое время он является реальным инструментом обеспечения энергетической безопасности и независимости каждого дома. Именно сочетание государственных и банковских программ кредитования может в полной мере обеспечить доступ к средствам на необходимое оборудование для всех слоев населения», — отметил Алексей Ступак.

Напомним, что государственный Sense Bank недавно запустил комплексную программу кредитования «Источник энергии», а 19 июля финучреждение выдало первый кредит на строительство солнечной электростанции в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%»