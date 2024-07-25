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25 июля 2024, 8:46 Читати українською

С февраля 2022 года помощь от Японии составляет $6,3 млрд, из которых почти $1 млрд — гранты

В целом бюджетная помощь от Японии составляет $6,3 млрд с февраля 2022 года, из которых почти $1 млрд — гранты. Об этом отметил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

В целом бюджетная помощь от Японии составляет $6,3 млрд с февраля 2022 года, из которых почти $1 млрд — гранты.
Фото: mof.gov.ua

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Бюджетная помощь

«Украина системно усиливает свою финансовую состоятельность, увеличивая внутренние доходы госбюджета. В то же время международная помощь продолжает быть необходимой, чтобы все первоочередные расходы были профинансированы вовремя и в полном объеме. Я благодарен Правительству Японии за лидерство в этом вопросе. В целом бюджетная помощь Японии составляет $6,3 млрд с февраля 2022 года, из которых почти $1 млрд — гранты», — отметил Марченко.

Япония — вторая по объему финансовой поддержки среди стран мира (после США) и четвертая среди всех международных партнеров (после ЕС, США и МВФ).

В 2022 году Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования через JICA.

Министр финансов отметил, что рассчитывает на сохранение бюджетной поддержки правительства Японии, а также расширение партнерства в восстановлении Украины. Опыт Японии в реализации и менеджменте проектов по восстановлению чрезвычайно ценен для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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