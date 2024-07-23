Украина списала 37% долга: так ли это, и сколько еще придется заплатить

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2024, 10:37 Читати українською

Украина списала 37% долга: так ли это, и сколько еще придется заплатить

Украина реструктурирует внешний долг. Что мы в итоге получим, рассказал экономичный эксперт Аналитического центра Объединенная Украина Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Украина реструктурирует внешний долг. Что мы в итоге получим, рассказал экономичный эксперт Аналитического центра Объединенная Украина Алексей Кущ.

Чистое списание долга для Украины составит 37%. В ходе переговоров Минфин сделал акцент на игре со ставками и сроками погашения — это позволяет снизить размер чистой приведенной стоимости долга (зависит от ставки дисконтирования и сроков обращения).

Но положение Украины сейчас таково, что нам в первую очередь необходимо уменьшение именно номинальной суммы государственного долга, который балансирует на уровне 85−90% ВВП и рискует достичь 100% валового продукта в среднесрочной перспективе.

Реструктуризацию и списание долга следовало оценивать по трем базовым индикаторам:

  • сумма списания;
  • срок реструктуризации оставшегося долга;
  • ставка по купону.

На мой взгляд, размер списания долга, учитывая форс-мажор войны и потери демографического потенциала, должен составить не менее 50%.

Почему списать нужно было не меньше половины

Если украинские еврооблигации еще недавно можно было купить на вторичном рынке всего за 30% от номинала (то есть со скидкой в 70%), то понятно, что сумма списания в результате реструктуризации должна была быть приближенной к этой цифре.

Например, по облигациям Ганы кредиторы недавно пошли на списание 30% долга. Но у Ганы нет войны, она не потеряла территории и демографический потенциал.

По срокам реструктуризации — это минимум 15−20 лет, учитывая продолжительность послевоенного восстановления.

Ставка по купону — снижение до 2−3%, даже учитывая то, что ставка ФРС сейчас 5,5%. Опять же, из-за геополитического форс-мажора и огромных потерь страны.

Что мы получили взамен

Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине примерно 37% долга, который в преддверии сделки составлял $20 млрд номинальной стоимости облигаций плюс $2 млрд накопленных процентов.

Облигации серии A — списание на 40% суммы долга с погашением в феврале 2029, 2034, 2035 и 2036 годов.

Выплата процентов по ним начнется с 1 августа 2024 года.

Размер процентов:

  • до 1 августа 2025 года — 1,75%;
  • до 1 февраля 2026 года — 4,5%;
  • до 1 августа 2027 года — 6%;
  • с 1 февраля 2034 года — 7,75%.

Бонды серии B — списание 23% номинала, погашение в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 годов.

Выплата процентов до 1 февраля 2027 года не осуществляется.

В дальнейшем:

  • в августе 2027−2033 годов — 3%;
  • начиная с 1 февраля 2034 года — 7,75%.

Как видим, ставка по купону постепенно растет до 7,5%, но есть промежуточный этап с оплатой 3−4%.

Но кредиторам это все равно выгодно: многие купили указанные ценные бумаги за 20−25% от номинала.

Даже с учетом списания 37% стоимости долга, процент по купону в размере 3−4% по номиналу облигаций превращается в доходность по облигациям в 10−14% на сумму инвестиций. Очень неплохо для кредиторов.

Сроки погашения — максимум 2036 год, то есть всего 12 лет, а средний срок погашения будет меньше 10 лет. Очень сжатый график, учитывая, что война в Украине еще не закончена.

Почему наш долг увеличится

В случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!!!

А это вообще что-то уникальное, потому что уровень нашего долга будет зависеть от прогноза МВФ относительно уровня нашего ВВП.

То есть может быть даже падение ВВП Украины в прогнозах МВФ, но если в реальности падение будет меньше, то мы увеличим долг по еврооблигациям сразу на 12%.

Следовательно, если такое произойдет, то уровень списания долга для Украины составит не 37%, а 25%, что выглядит уже довольно плачевно, особенно если сравнивать со списанием долга для других послевоенных стран, таких как Германия или Ирак.

Кроме того, только за согласие на реструктуризацию долга кредиторы получат от Украины разовое вознаграждение в размере 1,25%.

Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
FirstOne
FirstOne
23 июля 2024, 11:36
#
Лайк
+
+30
nitrolog
nitrolog
23 июля 2024, 11:39
#
Тут є місцеві самопроголошені експерди для яких це перемога і які досі вірять що курс буде 28
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
23 июля 2024, 13:54
#
Nitrolog

та ну, курс вже ніколи не буде 28, так само як і не буде 35, ну типу це треба бути взагалі аля улю, щоб не бачити в упор очевидний постійний ріст долара і євро))
+
0
xo4y
xo4y
23 июля 2024, 11:48
#
Наскільки я зрозумів то проблему (борг) не вирішили, а тільки відклали, так само як робили й інші попередники.
+
+10
Exba
Exba
23 июля 2024, 13:11
#
Проблема боргу вирішується просто — повертаєш старі борги і не береш нові, живеш за те, що заробив сам
+
0
xo4y
xo4y
23 июля 2024, 13:52
#
Згоден, але жодна влада так не хоче робити, бо це буде означати затягнути паски й робити тільки щоб віддати борги, а це падіння рейтингу влади. Ось тому проблему боргів завжди відкладають для вирішення наступникам…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами