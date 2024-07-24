Бизнес в условиях войны: Три четверти опрошенных руководителей оценивают состояние бизнеса удовлетворительно

В частности, 45% опрошенных топ-менеджеров оценивают положение дел в их бизнесе удовлетворительно, а 27% — положительно. В то же время остальные 27% оценивают текущую ситуацию в бизнесе скорее негативно. Таковы результаты новой волны опроса «Бизнес в условиях войны», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

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Число членских компаний Ассоциации, работающих в полном объеме, уменьшилось по сравнению с началом года — с 78% до текущих 64%. Соответственно возросло количество ограничений, применяемых компаниями.

В настоящее время с ограничениями работают 36% опрошенных бизнесов, среди наиболее распространенных:

нехватка квалифицированных работников/мобилизация (75%),

ограничение географии деятельности (60%),

приостановка работы на время воздушных тревог (46%).

Прогнозы

В то же время прогнозы бизнес-динамики на следующие полгода более пессимистические. Так, 56% опрошенных прогнозируют, что положение дел у их бизнеса ухудшится, 27% не ожидают изменений и 16% считают, что положение дел улучшится.

Несмотря на это, 47% топ-менеджеров планируют расширение бизнеса, в частности, рост клиентской базы и производства, выход на международные рынки и прочее.

Доходы

С начала полномасштабного вторжения у 48% бизнесов снизились доходы, в то время как у 47% — выросли. У 6% опрошенных объемы бизнеса не изменились.

Среди опрошенных 48% экспортируют товары или услуги за границу.

Факторами наибольшего негативного влияния на бизнес-предприниматели называют мобилизацию (71%), атаки на украинскую энергосистему (61%), войну, оккупацию территорий (58%), нехватку квалифицированных работников (58%).

Финансовые резервы

Бизнес сохраняет финансовую устойчивость, впрочем, несколько ухудшил оценку финансовых резервов по сравнению с началом 2024 года. Более половины, а именно 53% компаний имеют резервы в год и более (в предыдущей волне — 65%), 32% — на полгода, 15% — на несколько месяцев и 1% не имеют никаких резервов.

Потери от войны

Потери бизнеса от войны продолжают расти. По состоянию на середину 2024 года для 26% опрошенных компаний они составляют до $1 млн. В то же время 31% сообщают о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 17% — о потерях более $10 млн. Никакие потери не понесли только 14% опрошенных компаний Ассоциации.

Поддержка ВСУ

Бизнес сохраняет стабильно высокую поддержку вооруженных сил: 63% поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 49% помогают финансово, 45% — продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 27% опрошенных бизнесов.

На сегодняшний день у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации есть сотрудники в рядах ВСУ. У половины компаний, а именно у 52%, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 6% — 20−40%.

Эти данные соответствуют ситуации с мобилизацией посреди компаний Ассоциации полугодовой давности. Около половины, а именно 46% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты, в частности руководители, инженеры, ИТ специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий.

Среди опрошенных компаний только 9% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией, в том числе 7% — в пределах Украины и 2% — за границу. Программы государственной или международной поддержки за последние 2,5 года пользовались только 11% компаний.

Большинство компаний, а именно 73%, планируют привлекать финансирование для развития бизнеса. Больше компаний будут использовать собственные средства (60%), к тому же 19% планируют привлекать банковское кредитование, 15% — инвестиции и 5% — гранты.

Кредиты

Кредитоваться в банках на рыночных условиях готовы 25% опрошенных предприятий. Среди трудностей в получении кредитования компании упоминают высокие ставки, бенефициаров-нерезидентов, несоответствующие сроки, медленное принятие решения.

Больше помощи сейчас бизнес нуждается в направлении улучшения условий бронирования сотрудников и покрытия военных рисков. Среди других нужд — мораторий на проверки и смягчение валютных ограничений, помощь в коммуникации с органами власти.