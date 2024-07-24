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24 июля 2024, 18:45 Читати українською

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки на уровне 13% из-за ускорения инфляции

Банкиры в основном ожидают сохранения учетной ставки Национальным банком Украины 25 июля на текущем уровне 13% годовых. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Банкиры в основном ожидают сохранения учетной ставки Национальным банком Украины 25 июля на текущем уровне 13% годовых.

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Райффайзен Банк

«Мы ожидаем, что НБУ оставит неизменной учетную ставку на уровне 13%, главным образом опираясь на данные инфляции за июнь, которая ощутимо ускорилась. Если до этого шансы на снижение учетной ставки еще на 50 б.п. выглядели достаточно высокими, то после выхода инфляционной статистики, по нашему мнению, резко снизились», — сказал главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Правэкс Банк

Директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский также считает, что регулятор, вероятнее всего, оставит учетную ставку без изменений в связи с ростом инфляции, который базируется на повышении коммунальных тарифов, налогов и акцизов, а также на национальной девальвации валюты. Однако банкир все же не исключает понижения ставки на 0,5 п.п.

«Кажется вероятным, что НБУ либо временно приостановит смягчение политики и будет наблюдать за дальнейшей инфляционной динамикой, либо осуществит символическое понижение на 0,5 процентных пункта», — отметил Красовский.

Юнекс Банк

Со своей стороны, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек склоняется к мнению, что НБУ сохранит ставку на уровне 13% годовых.

Он отметил, что рост потребительских цен к предыдущему месяцу на 2,2% является высоким показателем, хотя в целом инфляция еще не достигла целевого ориентира центробанка в 5% и находится ниже траектории его апрельского прогноза.

«Это дает основания говорить о достаточно высокой вероятности — до 30% — снижение ставки на 0,5% во время июльского пересмотра», — считает глава Юнекса.

В то же время Свитек подчеркнул, что потенциальное повышение налогов, пересмотр коммунальных тарифов, полная трансмиссия повышенных тарифов на э/э и подорожание доллара могут оказывать значительное давление на цены.

ОТП Банк

Наибольшую уверенность в понижении учетной ставки продемонстрировал председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

«НБУ с большой вероятностью пересмотрит учетную ставку до уровня 12,5%. Ведь даже с учетом того, что годовая инфляция в июне выросла с 3,3% до 4,8%, она до сих пор остается ниже уровня, прогнозируемого Национальным банком Украины, а смягчение учетной ставки будет способствовать более быстрому возобновлению кредитования и экономики в целом», — объяснил он свою позицию.

Мудрый допускает снижение учетной ставки до конца текущего года до уровня 10,5−11,5% годовых, в то же время акцентировав внимание на существенных военных и инфляционных рисках, которые могут повлиять на решение НБУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
42077136
42077136
24 июля 2024, 19:38
#
Та її вже піднімати треба.
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
24 июля 2024, 19:51
#
Голосуємо нижче!
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
24 июля 2024, 19:51
#
Облікову ставку підвищать
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
24 июля 2024, 19:52
#
Облікову ставку знизять
+
+30
Дядя Бодя
Дядя Бодя
24 июля 2024, 19:52
#
Облікову ставку не змінять
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