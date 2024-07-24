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24 июля 2024, 18:17 Читати українською

На фоне кадрового голода банки удваивают зарплаты и переманивают специалистов

На банковском рынке чувствуется настоящий кадровый голод, толкающий зарплаты вверх — работники этим активно пользуются, когда их хедхантят на двойной офер. Об этом пишет «Финансовый клуб».

На банковском рынке чувствуется настоящий кадровый голод, толкающий зарплаты вверх — работники этим активно пользуются, когда их хедхантят на двойной офер.

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Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола «Эмиграция, мобилизация и кадровый голод на финансовом рынке: как решить проблему».

«Есть дефицит определенных специалистов. И если компании он нужен, а их мало, то работники могут получать даже перекрестно предложения на двойную зарплату. Есть спрос высокого уровня на определенных работников. И тот, кто сможет, тот его и заберет», — говорит директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба.

В качестве примера она отметила, что большинство банков сейчас «охотится» на IT-аналитиков.

«Грейдинговая система не работает и мы занимаемся перекупом ключевых работников. Это является проблемой банков сейчас. У нас есть определенная категория работников, получающих „X“ сумму оклада, и их стоимость на рынке — „X“. Но если определенному банку необходим именно этот специалист, именно эти навыки, офер приходит в два раза больше. Так генерируется искусственная повышенность работника на рынке», — рассказала директор по управлению персоналом Сэнс Банка Елена Великая.

Об этой проблеме говорит и HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер. «Есть ситуации, когда человека хедхантят в другую компанию на мультипликаторе „2“, но бывает и другая ситуация, когда мы вынуждены брать для себя сотрудника с мультипликатором „2“, и возникает финансовый дисбаланс внутри подразделения, у тебя ломается система оплаты. Потому что приходящие новички хотят большую заработную плату», — отметила Кристина Фехер.

Поэтому вакансии долго не закрываются. «У нас увеличился срок закрытия вакансий на 48% от начала войны. Это связано с кадровым голодом и тем, что нет на рынке людей, которые нам интересны», — объяснила она.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Prya
Prya
24 июля 2024, 18:44
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Закрываться надо. Перспектив нет. Вернее, они такие, что лучше промолчать.
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Riojas
Riojas
24 июля 2024, 19:45
#
Довольно странно. Большинство работников в банке — женщины. С учётом сокращения отделений — свободных людей на рынке должно быть вагон. Кризис в айтишке тоже должен поставлять на рынок всех возможных аналитиков.
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