Суд арестовал деньги и имущество Жеваго на всех счетах

Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как эксвладельцу выведенного с рынка банка « Финансы и Кредит» по делу о взыскании с него 46 млрд грн. Соответствующее постановление об обеспечении иска суд принял 17 июля 2024 года в рамках дела № 910/268/23, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно материалам дела, 15 июля 2024 через систему «Электронный суд» от представителя истца (ФГВФЛ, ред.) поступило заявление о принятии мер обеспечения иска путем наложения ареста на надлежащие ответчику денежные средства, находящиеся на его счетах во всех банковских учреждениях, а также на принадлежащее ему имущество в пределах суммы иска.

Заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц об обеспечении иска удовлетворить полностью. 796 тыс. 953,50 грн", — констатируется в определении.

Постановление об принятии мер обеспечения иска, которое вступило в силу 17 июля 2024 года, подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Украины для исполнения судебных решений, и может быть предъявлено к исполнению в предусмотренном действующим законодательством порядке до 17 июля 2027 года. Документ вступает в силу с момента его подписания и может быть обжалован.

Другим определением Хозсуд Киева 10 июля 2024 года отказал Ferrexpo AG, обратившуюся 3 июля об отмене мер обеспечения иска на 1% в части, принадлежащей Жеваго, с 50,3% в предприятиях группы до 49,5%, поскольку его доля изменилась.

«В обоснование поданного ходатайством (с учетом уточнений от 9 июля 2024 года) представитель компании Ferrexpo AG указывает на то, что в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% выпущенных акций, а следовательно меры обеспечения иска, принятые определением Хозяйственного суда г. Киева от 3 марта 2023 года должны быть отменены в части наложения ареста в части запрета осуществления отчуждения 1% акций ЧАО «ПГОК» и ООО «ЕГОК», ООО «БГОК», — следует из материалов дела.

Однако суд отметил: ранее иск был наложен на 50,3%-ную долю акций, а впоследствии произошло размывание (уменьшение) акций Ferrexpo, принадлежащих Fevamotinico SaRL, которая, в свою очередь, полностью принадлежит Minco Trust, конечным бенефициарным владельцем которой является ответчик (Жеваго, ред.).

«Суд отмечает, что действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия определения суда о таком запрете прямо противоречат требованиям действующего законодательства и свидетельствуют о недобросовестности поведения участников судебного процесса», — констатируется в материалах дела.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства Ferrexpo AG о частичной отмене мер обеспечения иска, принятых определением Хозсуда Киева от 3 марта 2023 года по делу № 910/268/23.

Как сообщалось, Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел кассационную жалобу компании Ferrexpo AG на определение Северного апелляционного хозяйственного суда и отказал в открытии кассационного производства, оставив действующим арест 50,3% доли в его ГОК, наложенный на обеспечение. ФГВФЛ о взыскании с Жеваго в качестве эксвладельца выведенного с рынка банка «Финансы и Кредит» 46 млрд грн. Такое решение было вынесено 13 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo в судах разных инстанций пытается отменить арест 50,3% долей в своих ГОКах, принятое как обеспечительная мера по иску ФГОФО о взыскании с Жеваго 46 млрд грн.

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК», 100-процентная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9-процентная — ООО «Билановский ГОК».