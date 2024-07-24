«Это не гуманитарная помощь»: в Приватбанке объяснили, кому будут давать кредиты на энергооборудование

В Приватбанке объяснили, что кредиты на покупку энергооборудования будут выдаваться не всем желающим, а будут тщательно проверять платежеспособность клиентов. Об этом заявил член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев в ходе дискуссии о будущем украинской энергетики NV.

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О чем заявили в банке

«Если кредит не вернется, это станет проблемой, поэтому банки не будут выдавать кредиты всем и каждому как гуманитарную помощь под лозунгом: „Паспорт и код, кредитуйся, народ“. Мы — коммерческие учреждения, которые должны кредитовать для получения прибыли, поэтому мы используем действующие кредитные процедуры», — рассказал Заиграев.

Он отметил, что банк будет оценивать эти проекты с точки зрения окупаемости и возможности возврата средств.

«Мы будем делать все, чтобы дать кредиты всем, кто может себе это позволить», — отметил Заиграев.

Кредитование децентрализованной энергетики

22 июля Министерство экономики сообщило о старте двух государственных программ льготного кредитования создания децентрализованной энергетики.

В частности, с 20 июля в Украине начала работу программа льготного кредитования под 0% на солнечные панели и ветровые установки для частных домохозяйств.

Кредиты выдают Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, Глобус.

Государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита — до 480 000 гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.