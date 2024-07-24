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24 июля 2024, 10:00 Читати українською

Абанк принимает заявки по государственной программе поддержки экспортеров

По версии Национального банка Украины Абанк является одним из системно важных банков страны. Теперь он присоединился и к государственной программе поддержки экспортеров, используя механизм страхования ЧАО «ЭКА». Это позволяет клиентам банка получить доступные кредиты, гарантированные государством через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), обеспечивая надежность и безопасность финансовых операций.

Абанк принимает заявки на финансирование украинских производителей (экспортеров) из разных секторов бизнеса для закупки сырья и материалов, необходимых для выполнения экспортных контрактов. Экспортерам, стремящимся получить кредит, больше не нужно предоставлять залог в виде транспортных средств, недвижимости или оборудования. Достаточно только наличия экспортного контракта, а имущественные права по этому контракту вместе со страховым покрытием от ЭКА выступают гарантиями для получения кредита.

«Мы в Абанке гордимся возможностью масштабировать экспорт отечественных товаров и услуг, предоставляя доступные кредиты, гарантированные государством через ЭКА, обеспечивая надежность финансовых операций. Наша программа построена на гибких кредитных продуктах, разработанных специально для наших клиентов, чтобы сделать кредитование максимально простым, удобным и быстрым», — подчеркнул руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

Чтобы воспользоваться программой через Абанк, экспортер может обратиться в банк, заполнив онлайн-форму на кредитование на веб-сайте. Детали программы доступны по ссылке.

Источник: Минфин
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