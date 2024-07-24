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24 липня 2024, 10:00

Абанк приймає заявки за державною програмою підтримки експортерів

За версією Національного банку України, Абанк є одним із системно важливих банків країни. Відтепер він долучився і до державної програми підтримки експортерів, використовуючи механізм страхування ПрАТ «ЕКА». Це надає можливість клієнтам банку отримати доступні кредити, гарантовані державою через Експортно-кредитне агентство (ЕКА), забезпечуючи надійність та безпеку фінансових операцій.

Абанк приймає заявки на фінансування українських виробників (експортерів) з різних секторів бізнесу для закупівлі сировини та матеріалів, необхідних для виконання експортних контрактів. Експортерам, які прагнуть отримати кредит, більше не потрібно надавати заставу у вигляді транспортних засобів, нерухомості чи обладнання. Достатньо лише наявності експортного контракту, а майнові права за цим контрактом, разом зі страховим покриттям від ЕКА, виступають гарантіями для отримання кредиту.

«Ми в Абанку пишаємося можливістю масштабувати експорт вітчизняних товарів та послуг, надаючи доступні кредити, які гарантує держава через ЕКА, забезпечуючи надійність фінансових операцій. Наша програма побудована на гнучких кредитних продуктах, розроблених спеціально для наших клієнтів, щоб зробити кредитування максимально простим, зручним та швидким» — підкреслив керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко.

Щоб скористатися програмою через Абанк, експортер може звернутися до банку, заповнивши онлайн-форму на кредитування на вебсайті. Деталі програми доступні за посиланням.

Джерело: Мінфін
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