Курс валют на вечер 23 июля: евро упало на межбанке ниже 45 грн

К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 23 июля Закрытие 23 июля Изменения доллар 41,35/41,37 41,33/41,35 2 /2 евро 45,02/45,02 44,84/44,85 18/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн., а продают за 45,65 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 45,35−45,55 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.