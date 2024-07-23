К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 июля: евро упало на межбанке ниже 45 грн
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Открытие 23 июля
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Закрытие 23 июля
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Изменения
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41,35/41,37
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41,33/41,35
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2 /2
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45,02/45,02
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44,84/44,85
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18/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн., а продают за 45,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 45,35−45,55 грн.
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Источник: Минфин
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