Технонезависимость от США: что еще собирается сделать Си Цзиньпин

Си Цзиньпин делает ставку на «великое возрождение» Китая. Удастся ли партийному лидеру сделать China great again, и что может помешать его планам, выяснял FT. «Минфин» выбрал главное.

Центральный комитет Коммунистической партии, в заседаниях которого примерно каждые пять лет принимают участие около 400 человек, обычно использует третий пленум для объявления важных среднесрочных и долгосрочных политических решений.

Фоном для третьего пленума этого года является углубляющаяся проблема роста Китая. Си необходимо наращивать экономику с годовым темпом около 4,5−5%, чтобы достичь своей цели «модернизации в китайском стиле» или удвоения дохода на душу населения примерно до $25 тыс. к 2035 году, заявили китайские ученые.

Дэн или Мао

Среди героев китайской коммунистической партии госпропагандисты часто ставят Си Цзиньпина в один ряд с основателем народной республики Мао Цзэдуном.

Но если посмотреть на документ, где перечисляются резолюции, принятые на главном политическом совещании партии — третьем пленуме, — глава КНР, кажется, стал ближе к другой фигуре китайской компартии. Эта фигура — Дэн Сяопин, бывший китайский лидер, чьи «эпохальные» реформы 1978 года открыли Китай для рыночной экономики.

По мнению аналитика Atlantic Council Вэнь-Ти Суна, отсылок к Сяопину в документе больше, чем можно было бы ожидать. Он также добавил, что заявление было призвано успокоить бизнесменов и потребителей, обеспокоенных падающей экономикой Китая.

Но если третий пленум Дэн Сяопина 46 лет назад смог реанимировать умирающую экономику, которая задыхалась под контролем государства, то четырехдневное заседание этого года, завершившееся в четверг, не смогло успокоить экономистов, надеявшихся на структурный сдвиг в сторону потребления для оживления слабого спроса, говорят аналитики.

Что было в документе Си

Итоговый документ содержал 60 подразделов и более 300 реформ, но в нем почти не было обязательств по усилению вмешательства правительства для решения проблемы затянувшегося спада на рынке недвижимости, который подорвал доверие потребителей и инвесторов.

Вместо этого Си Цзиньпин изложил свое видение крупных инвестиций в передовое производство, которое на партийном жаргоне именуется «новыми качественными производительными силами», отметая при этом опасения по поводу роста производства в Китае, который приводит к дефляции и создает поток экспорта, усиливая торговую напряженность.

В итоговом документе третьего пленума термины, связанные с технологиями, талантом, наукой и инновациями, упоминались 160 раз. Но сектор недвижимости удостоился лишь четырех упоминаний и появились они в последней трети документа.

«Такие темы, как самодостаточность цепочки поставок, технологические инновации, вероятно, занимают большую часть из 22 000 слов документа», — говорит Робин Син, главный экономист по Китаю в Morgan Stanley. «Это главный приоритет».

В документе есть некоторые послабления для частного сектора и усилия по восстановлению баланса финансов китайских местных органов власти, погрязших в долгах.

Однако главной целью Пекина остается «великое возрождение китайской нации», которое, как говорится в документе, будет достигнуто путем поощрения «научной и технологической самостоятельности» в условиях «сложной» международной ситуации, подразумевающей геополитическую напряженность в отношениях с США, отмечают аналитики.

Сможет ли Китай «ускориться»

«Кажется очевидным, что руководство Китая вполне довольно своей моделью роста, ориентированной на предложение, несмотря на жалобы остального мира», — написала в аналитической записке главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия-Эрреро. «Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай снизил свою технологическую зависимость от США и… повысил производительность».

Тем временем темпы роста экономики во втором квартале снизились до 4,7% в годовом исчислении, и МВФ прогнозирует, что в ближайшие годы они снизятся до менее 4%.

По словам Лю Цяо, декана Школы менеджмента Гуанхуа Пекинского университета, Китай сможет поддерживать более высокую производительность, чем в других промышленно развитых странах, сосредоточившись на технологиях, инвестициях в инфраструктуру, «зеленом» переходе и цифровой модернизации своего гигантского производственного сектора, доля которого в ВВП составляет почти 28%, по сравнению с 10,7% в США.

Это поможет обеспечить более высокие темпы роста и преодолеть негативное влияние на экономику демографического спада в Китае.

На первом третьем пленуме в 2013 году Си, в качестве генерального секретаря партии, воодушевил бизнес, пообещав «в полной мере использовать решающую роль рынка в распределении ресурсов» — надежды, которые впоследствии развеялись, когда он вместо этого поддержал государственные предприятия и начал преследовать предпринимателей.

Эта формулировка «решающей роли» была повторена в этом году, и китайские ученые отметили, что она сопровождалась инициативами по поддержке частного сектора Китая.

По словам заместителя декана Института новой структурной экономики Пекинского университета Ван Юна, к таким инициативам относятся обеспечение частным компаниям равного доступа к кредитам, разрешение участвовать в более важных государственных проектах и ​​играть более активную роль в исследованиях. Это «позитивные сигналы».

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Что еще упомянуто в заявлении китайских коммунистов

В заявлении третьего пленума также предлагались меры по урегулированию фискального дисбаланса в доходах и расходах между центральным и местными органами власти, финансы которых были истощены кризисом в сфере недвижимости. Среди этих мер были расширение источников местных налоговых поступлений, увеличение трансфертов в местные органы власти от центрального правительства и увеличение доли последнего в расходах.

В документе предусмотрены меры по стимулированию дальнейшей урбанизации и укрепления системы социального обеспечения Китая, которые, по мнению экономистов, необходимы для того, чтобы дать домохозяйствам уверенность в том, что они смогут тратить больше своих сбережений.

Речь идет об упрощении системы регистрации домохозяйств «хукоу», которая не позволяет мигрантам из сельских районов получать доступ к полному спектру госуслуг в городах Китая.

«Мы увидели несколько более сбалансированный тон в отношении программ социального обеспечения», — сказал Син из Morgan Stanley, имея в виду предложения по «хукоу», которые, по его словам, могут способствовать росту потребления в долгосрочной перспективе.

Однако он добавил, что документ носит «очень общий характер, [и] в нем нет четких сроков реализации и финансирования».

Для международных торговых партнеров Китая, обеспокоенных избытком промышленных мощностей на рынках и надеющихся на меры, направленные на стимулирование внутреннего спроса, третий пленум стал упущенной возможностью.

«Прорыва не произошло», — сказал Максимилиан Бутек, исполнительный директор Немецкой торговой палаты в Восточном Китае. «Вместо этого мы видим политику, отмеченную осторожностью и преемственностью».