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22 июля 2024, 18:17 Читати українською

В Кредобанке меняют руководство

Наблюдательный совет Кредобанка на своем заседании 19 июля 2024 года прекратил полномочия председателя правления Ежи Яцека Шугаева и избрал на должность первого заместителя председателя правления банка Якуба Марека Карновского. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Наблюдательный совет Кредобанка на своем заседании 19 июля 2024 года прекратил полномочия председателя правления Ежи Яцека Шугаева и избрал на должность первого заместителя председателя правления банка Якуба Марека Карновского.

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Что известно о новом руководителе

Карновский с 2018 года является председателем наблюдательного совета АО «Укрпочта» и членом наблюдательного совета АО «Укрзализныця» и намерен прекратить эти функции в связи с назначением в Кредобанк.

Якуб Карновски является опытным менеджером, возглавлявшим польскую государственную железнодорожную компанию PKP Polskie Koleje Panstwowe SA, инвестиционный фонд PKO Bank Polski и частную инвестиционную группу Luma Holding.

«Целью изменений в составе правления Кредобанка является увеличение роли банка в восстановлении экономики Украины. Война и ее последствия требуют более стратегического подхода к двусторонним хозяйственным связям», — объясняют изменения в банке.

Исполнение обязанностей председателя правления банка возложено на Войцеха Тарасюка, избранного заместителем председателя правления.

Результаты Кредобанка

Первый год полномасштабной войны Кредобанк завершил с положительным финансовым результатом в размере 142 млн. грн. В прошлом году чистая прибыль банка выросла до 1,21 млрд грн. Активы банка на конец первого квартала 2024 года — 54,9 млрд. грн.

Источник: Минфин
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