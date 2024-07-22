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22 липня 2024, 18:17

У Кредобанку змінюють керівництво

Наглядова рада Кредобанку на своєму засіданні 19 липня 2024 року припинила повноваження голови правління Єжи Яцека Шугаєва й обрала на посаду першого заступника голови правління банку Якуба Марека Карновського. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Наглядова рада Кредобанку на своєму засіданні 19 липня 2024 року припинила повноваження голови правління Єжи Яцека Шугаєва й обрала на посаду першого заступника голови правління банку Якуба Марека Карновського.

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Що відомо про нового керівника

Карновський з 2018 року є головою наглядової ради АТ «Укрпошта» та членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця» та має намір припинити ці функції у звʼязку з призначенням до Кредобанку.

Якуб Карновскі є досвідченим менеджером, що свого часу очолював польську державну залізничну компанію PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., інвестиційний фонд PKO Bank Polski та приватну інвестиційну групу Luma Holding.

«Метою змін у складі правління Кредобанку є збільшення ролі банку у відбудові економіки України. Війна та її наслідки вимагають більш стратегічного підходу до двосторонніх господарських звʼязків», — пояснюють зміни у банку.

Виконання обов'язків голови правління банку покладено на Войцеха Тарасюка, обраного заступником голови правління.

Результати Кредобанку

Перший рік повномасштабної війни Кредобанк завершив із позитивним фінансовим результатом у розмірі 142 млн грн. Минулого року чистий прибуток банку зріс до 1,21 млрд грн. Активи банку на кінець першого кварталу 2024 року — 54,9 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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