У Кредобанку змінюють керівництво

Наглядова рада Кредобанку на своєму засіданні 19 липня 2024 року припинила повноваження голови правління Єжи Яцека Шугаєва й обрала на посаду першого заступника голови правління банку Якуба Марека Карновського. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Що відомо про нового керівника

Карновський з 2018 року є головою наглядової ради АТ «Укрпошта» та членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця» та має намір припинити ці функції у звʼязку з призначенням до Кредобанку.

Якуб Карновскі є досвідченим менеджером, що свого часу очолював польську державну залізничну компанію PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., інвестиційний фонд PKO Bank Polski та приватну інвестиційну групу Luma Holding.

«Метою змін у складі правління Кредобанку є збільшення ролі банку у відбудові економіки України. Війна та її наслідки вимагають більш стратегічного підходу до двосторонніх господарських звʼязків», — пояснюють зміни у банку.

Виконання обов'язків голови правління банку покладено на Войцеха Тарасюка, обраного заступником голови правління.

Результати Кредобанку

Перший рік повномасштабної війни Кредобанк завершив із позитивним фінансовим результатом у розмірі 142 млн грн. Минулого року чистий прибуток банку зріс до 1,21 млрд грн. Активи банку на кінець першого кварталу 2024 року — 54,9 млрд грн.