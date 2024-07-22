Оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые легковые авто продолжают доминировать на нашем рынке, хотя их доля несколько уменьшилась. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные бензиновые авто в Украине
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За полгода украинский автопарк пополнили 14,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом доля бензиновых легковых автомобилей в общих продажах новых авто снизилась в этом году с 49% до 43%.
Лидером в этом сегменте рынка стала Mazda CX5 с показателем 876 автомобилей.
Пятерка моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС выглядит так:
- Mazda CX5 — 876 единиц;
- Toyota RAV-4 — 862;
- KIA Sportage — 826;
- Renault Duster — 749;
- Suzuki SX4 — 578.
Если говорить об импортированных подержанных легковых автомобилях, то здесь авто с бензиновыми двигателями также удерживают первенство: к ним принадлежали 48% подержанных авто, которые в 2024-м перешли на номера Украины. Средний возраст этих автомобилей составил 10,3 года.
Лидеры среди импортируемых подержанных авто:
- Volkswagen Golf — 3646 единиц;
- Volkswagen Tiguan — 2220;
- Audi Q5 — 2219;
- Nissan Rogue — 2210;
- Renault Megane — 2032.
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