Названы самые популярные бензиновые авто в Украине

Оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые легковые авто продолжают доминировать на нашем рынке, хотя их доля несколько уменьшилась. Об этом сообщает Укравтопром.

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За полгода украинский автопарк пополнили 14,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом доля бензиновых легковых автомобилей в общих продажах новых авто снизилась в этом году с 49% до 43%.

Лидером в этом сегменте рынка стала Mazda CX5 с показателем 876 автомобилей.

Пятерка моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС выглядит так:

Mazda CX5 — 876 единиц;

Toyota RAV-4 — 862;

KIA Sportage — 826;

Renault Duster — 749;

Suzuki SX4 — 578.

Если говорить об импортированных подержанных легковых автомобилях, то здесь авто с бензиновыми двигателями также удерживают первенство: к ним принадлежали 48% подержанных авто, которые в 2024-м перешли на номера Украины. Средний возраст этих автомобилей составил 10,3 года.

Лидеры среди импортируемых подержанных авто: