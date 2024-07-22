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22 июля 2024, 11:38 Читати українською

monobank запускает сервис для бизнеса

Monobank запускает сервис для бизнеса. Первые компании уже получили доступ к новой услуге. Об этом заявил соучредитель финтеха Олег Гороховский.

Monobank запускает сервис для бизнеса.

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Он отметил, что «прошел один из самых ожидаемых для нашей команды запусков в этом году». По словам Гороховского, в mono бизнес не будут менять тарифы на персональных встречах, не будут ставить условия и не будут заключать индивидуальные договоренности.

«Это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, делающего ставку на эффективность. Мы хотим, чтобы такому бизнесу жилось проще», — написал Гороховский.

Что такое mono бизнес?

• Это полностью дистанционное открытие счета.
• Это бесплатные платежи на счета любых банков и единый тариф ₴1000/мес.
• Это 12% (зависит от учетной ставки НБУ) годовых на остаток средств от ₴100 000 в течение дня.
• Это единое приложение mono, в котором и личная карточка, и бизнес, а также простой веб-кабинет.
• Это прозрачный финансовый мониторинг.
• Это игра «Косынка» для бухгалтеров.

Источник: Минфин
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