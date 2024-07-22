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22 июля 2024, 10:45 Читати українською

В Украине заработала программа кредитов под 0% на солнечные панели для населения

С 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа Доступные кредиты 5−7-9 для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии. Об этом сообщило Министерство экономики.

С 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа «Доступные кредиты 5−7-9» для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии.
Фото:depositphotos

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Что известно о программе

Государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.

Вторая программа предусматривает возможность для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) воспользоваться программой государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».

Теперь в рамках программы можно покупать и установить генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников, а также установки хранения электрической энергии и вспомогательное оборудование.

Условия кредитования следующие — сумма кредита до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой «ГринГИМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Как воспользоваться программой

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7-9» руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства по программе «Доступные кредиты 5−7-9» и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

В каких банках доступны кредиты

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк и Глобус банк.

Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках как: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк и Укргазбанк.

С каждой неделей сеть уполномоченных банков, которые будут иметь вышеуказанные кредитные продукты, будет расширяться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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