Глобальный технологический сбой: Мировым компаниям понадобятся недели, чтобы восстановиться

Многим компаниям понадобятся дни или даже недели, чтобы полностью восстановиться после сбоя в работе компьютеров, предупреждают эксперты. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Financial Times.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Глобальный техносбой

Компания CrowdStrike, один из крупнейших мировых поставщиков систем безопасности, объяснила глобальный сбой, приведший к ошибкам в компьютерах и серверах под управлением Windows, приземлениям самолетов, прекращении вещания телеканалов, неудачным обновлением своего программного обеспечения Falcon.

По словам аналитиков, эти перебои были еще более шокирующими, учитывая крепкую репутацию CrowdStrike как первой линии защиты многих компаний от кибератак.

«Это первый случай, когда широко развернутый агент безопасности, предназначенный для защиты компьютеров, фактически приводит к их поломке», — сказал Нил Макдональд, аналитик ИТ-консалтинговой компании Gartner.

Читайте: Как CrowdStrike создал глобальную панику, а Трамп пообещал убить электрокары

Это означает, что в компаниях с тысячами компьютеров под управлением Windows или с дефицитом ИТ-специалистов на исправление проблемы может уйти несколько дней или недель, говорят эксперты.

«Похоже, что миллионы компьютеров придется ремонтировать вручную», — сказал Микко Хиппонен, директор по исследованиям компании WithSecure, специализирующейся на кибербезопасности.

По оценкам Gartner, доля доходов CrowdStrike на мировом рынке корпоративной безопасности конечных точек — предполагающая сканирование компьютеров, телефонов и других устройств на предмет кибератак — более чем вдвое превышает долю доходов трех ближайших конкурентов: Trellix, Trend Micro и Sophos. Только Microsoft больше.

Читайте: Проблемы в сервисах Microsoft повлекли за собой масштабный сбой в мире

Аналитик Citi Фатима Булан в записке для клиентов отметил, что «Поставщики программного обеспечения стали настолько большими и взаимосвязанными, что их сбои могут нанести вред мировой экономической системе. Это может привести к усилению политического и регуляторного внимания».