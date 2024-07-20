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20 июля 2024, 16:30 Читати українською

В Венгрии меняют правила для украинских беженцев

Венгрия сменила правила для украинских беженцев. С 21 августа бесплатное жилье будут предоставлять только украинцам с территорий, подвергшихся влиянию войны. Об этом пишет uamedia.eu.

Венгрия сменила правила для украинских беженцев.

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Как изменятся правила для украинских беженцев

Правительство Венгрии приняло изменения в законодательство, по которым помощь с жильем украинским беженцам будут оказывать в зависимости от региона, откуда они прибыли или где их постоянное место жительства.

С 21 августа право на получение субсидированного жилья при любых обстоятельствах будут иметь только украинцы, прибывшие с территорий Украины, которые правительство Венгрии признало подвергшимися влиянию войны.

В частности, в июле в перечень таких областей вошли:

    несовершеннолетние (до 18 лет); один из родителей ребенка до 18 лет при проживании в одной семье с ним; беременные, люди с инвалидностью; люди старше 65 лет.

    Отмечается, что после 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться.

    Правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения (например, государственных коллективных приютов). Однако работающие в Венгрии смогут получить поддержку от своего работодателя.

Источник: Минфин
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