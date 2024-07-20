В Венгрии меняют правила для украинских беженцев

Венгрия сменила правила для украинских беженцев. С 21 августа бесплатное жилье будут предоставлять только украинцам с территорий, подвергшихся влиянию войны. Об этом пишет uamedia.eu.

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Как изменятся правила для украинских беженцев

Правительство Венгрии приняло изменения в законодательство, по которым помощь с жильем украинским беженцам будут оказывать в зависимости от региона, откуда они прибыли или где их постоянное место жительства.

С 21 августа право на получение субсидированного жилья при любых обстоятельствах будут иметь только украинцы, прибывшие с территорий Украины, которые правительство Венгрии признало подвергшимися влиянию войны.

В частности, в июле в перечень таких областей вошли: