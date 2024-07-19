Сенс Банк восстановил все сервисы после IT-сбоя

Сбой в цифровых системах государственного Сенс Банк сегодня спровоцировал глобальный IT-сбой антивируса Crowdstrike и Windows. Это в официальном комментарии «Минфину» подтвердило финучреждение.

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«Действительно, сегодня, 19 июля 2024 г., некоторые системы Сенс Банка (Sense Bank) были недоступны для клиентов. Это вызвано глобальным IT-сбоем, связанным с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows». Из-за масштабности сбоя восстановление цифровых сервисов банка происходило в несколько этапов", — говорится в ответе пресс-службы Сенс Банка для нас.

Но там заверили, что на текущий момент все системы банка, включая собственный процессинг, функционируют в полном объеме. А также подчеркнули, что все личные данные и средства клиентов Сен Банк (Sense Bank) находятся в безопасности.