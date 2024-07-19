Отечественный Sense Bank выдал первый кредит бизнесу на энергоэффективные решения

В банке сообщили, что недавно подписали первый договор о кредитовании среднего бизнеса на развитие альтернативных источников энергии. Клиенту финансового учреждения выдан кредит по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

Заемщик, компания, занимающаяся производством и продажей металлоконструкций, решил построить в Черновецкой области солнечную электростанцию мощностью 1 МВт. Для примера, этой электроэнергии достаточно для обеспечения электроэнергией около 360 квартир. Годовая выработка станции составит 1150 МВт-часов электроэнергии. Общая сумма кредита составляет 14,2 млн грн. Срок погашения — пять лет.

Алексей Ступак, Председатель Правления Sense Bank, отметил, что банк и дальше будет развивать это направление кредитования.

«Развитие альтернативных источников электроэнергии, в современных условиях, является чрезвычайно важным направлением деятельности для всей Украины. Общество нуждается в кредитных решениях для преодоления энергетического кризиса, и такие решения существуют и уже работают. Расширение государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“, а также запуск других кредитных продуктов от банковского сектора позволяет всем слоям населения включиться в развитие сильной и независимой энергосистемы. Наша команда будет развивать это направление кредитования наших клиентов как одно из самых приоритетных», — отметил Алексей Ступак.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжит расширять существующие программы кредитования для оперативного восстановления разрушенных генерирующих мощностей.

«Предприниматели привлекают средства для развития альтернативных источников энергетики и газовой генерации. В условиях дефицита электроэнергии из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны рф это один из способов быстро восстановить разрушенное и повысить собственную энергетическую независимость. В начале июля мы расширили программу „Доступные кредиты 5−7−9“, включив в нее возможность приобретения энергетического оборудования. И вот у нас уже есть пример, что программа работает, бизнес обращается в банки. Кроме того, с 20 июля заработают программы беспроцентного кредитования для граждан и расширение программы „Доступные кредиты 5−7−9“ станет доступным для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов», — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, что в настоящее время в Украине действует государственная программа кредитования «Доступные кредиты 5−7−9%», в рамках которой можно приобрести солнечные и ветровые электростанции, а также оборудование для хранения электроэнергии. А 12 июля украинский Sense Bank объявил о запуске собственной кредитной программы «Источник Энергии», которая, в настоящее время, позволяет микро, малому, среднему и корпоративному бизнесу, а также территориальным общинам получить кредитное финансирование на развитие альтернативные электросети.