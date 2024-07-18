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18 июля 2024, 16:13 Читати українською

ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевые процентные ставки

Европейский центральный банк не стал менять ключевые процентные ставки. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам — 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — 4,5%, напомнил ЕЦБ.

Европейский центральный банк не стал менять ключевые процентные ставки.
Фото: depositphotos

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Позиция ЕЦБ

Руководство регулятора отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно, а также, что у ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Недавние данные в целом соответствуют среднесрочному прогнозу регулятора относительно инфляции. Большинство инфляционных факторов оставались стабильными или снизились в июне, при этом ценовое давление в еврозоне остается высоким, инфляция в сфере услуг — повышенной, и основной показатель инфляции, вероятно, будет превышать целевой уровень на протяжении значительной части следующего года, отмечается в сообщении.

«Управляющий совет ЕЦБ твердо намерен добиться своевременного замедления инфляции до среднесрочной цели в 2%. Мы будем удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели», — говорится в сообщении банка.

«Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и динамике базовой инфляции», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Тем временем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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