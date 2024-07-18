Отель «Козацький» в центре Киева продали за 400 миллионов гривен

Стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.

Отель «Казацький» площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основным видом деятельности есть гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицами движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т. п. ).

«По состоянию на конец марта отель имеет задолженность перед бюджетом почти в 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый собственник объекта в течение шести месяцев», — рассказали в ФГИ.

Кто победитель аукциона

Согласно Прозорро.Продажи, победитель аукциона — Сельскохозяйственное ООО «Надежда» Сергея Сподина. Предприятие производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой «Вкусный утенок».

Если «Надежда» по какой-то причине не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет к ООО «Инжур» Андрея Журжия. Его ставка была на 1000 грн ниже.