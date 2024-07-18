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18 июля 2024, 14:50 Читати українською

Отель «Козацький» в центре Киева продали за 400 миллионов гривен

18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля «Козацький», который находится в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.
Фото: ФГИУ

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Подробности

Стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.

Отель «Казацький» площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основным видом деятельности есть гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицами движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т. п.).

«По состоянию на конец марта отель имеет задолженность перед бюджетом почти в 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый собственник объекта в течение шести месяцев», — рассказали в ФГИ.

Кто победитель аукциона

Согласно Прозорро.Продажи, победитель аукциона — Сельскохозяйственное ООО «Надежда» Сергея Сподина. Предприятие производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой «Вкусный утенок».

Если «Надежда» по какой-то причине не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет к ООО «Инжур» Андрея Журжия. Его ставка была на 1000 грн ниже.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+43
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2024, 15:02
#
Куда можно прийти за своими деньгами?
В 1978 году я сдал 50 копеек на реконструкцию площади Октябрськой революции. Именно тогда были построены эти здания (при выплате прошу учесть проценты)
Про дурыльня сплошная, в 1978 году 50 копеек этт были деньги — два беляша и стакар томатного сока или набор «индейцы» не шоворя о полутора киллограм сахора или 500 грамм минтая, или две пачки масла, пачка сигарет «Киев», и т п
… отдайте мои деньги…
+
+15
Kyrylo Okhonta
Kyrylo Okhonta
18 июля 2024, 15:38
#
М-да, с таким мышлением из-под шконки лучше не вылезать. Обычные совковые слюни. Приходи завтра под вход отеля, я тебе отдам твои 50 копеек.
+
+44
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2024, 15:54
#
Уважаемый, ваше рассуждение и есть совок!!! Деньги, это материальное воплощение реальной физической жизни!!! Поэтому это и ценится во всем мире. А такие как вы манипуляторы искажают основные принципы и наемного труда и достойного вознаграждения.
+
0
mantis05
mantis05
18 июля 2024, 16:54
#
Так вы сдавали их когда? Когда был СССР. Правоприемником СССР- является рабсея. С неё и требуйте. Просто же.
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
18 июля 2024, 15:18
#
Всего лям в баксах смешная цена
+
+43
kegex
kegex
18 июля 2024, 15:24
#
Отмечу, что 400млн грн это 10 млн долларов
+
0
ESP3
ESP3
18 июля 2024, 17:16
#
Del
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2024, 15:48
#
Весь «прикол», в 1978 году все!!! школьники (3 — 8 классы) и работники предприятий Шевчековского района сдавали деньги на этот «кайф» — фантаны, гостиницы, дом Профсоюзов, подземный переход, филиал исторического музея (в переходе)…
Вопрос — где деньги???
Значит, мои родители, родившись в Киеве, переживши оккупацию, имея проблемы после освобождения Киева, горбатили чтобы сейчас кто-то приобрел часть их жизни…
Это полный.швах. Где эти.мля. патриоты??? Или они не понимают что происходит…
+
0
ESP3
ESP3
18 июля 2024, 17:16
#
10 млн USD по-моему норм за такое здание в воюющей стране
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