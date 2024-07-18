18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля «Козацький», который находится в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Отель «Козацький» в центре Киева продали за 400 миллионов гривен
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Подробности
Стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.
Отель «Казацький» площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основным видом деятельности есть гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицами движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь
«По состоянию на конец марта отель имеет задолженность перед бюджетом почти в 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый собственник объекта в течение шести месяцев», — рассказали в ФГИ.
Кто победитель аукциона
Согласно Прозорро.Продажи, победитель аукциона — Сельскохозяйственное ООО «Надежда» Сергея Сподина. Предприятие производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой «Вкусный утенок».
Если «Надежда» по какой-то причине не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет к ООО «Инжур» Андрея Журжия. Его ставка была на 1000 грн ниже.
Комментарии - 9
В 1978 году я сдал 50 копеек на реконструкцию площади Октябрськой революции. Именно тогда были построены эти здания (при выплате прошу учесть проценты)
Про дурыльня сплошная, в 1978 году 50 копеек этт были деньги — два беляша и стакар томатного сока или набор «индейцы» не шоворя о полутора киллограм сахора или 500 грамм минтая, или две пачки масла, пачка сигарет «Киев», и т п
… отдайте мои деньги…
Вопрос — где деньги???
Значит, мои родители, родившись в Киеве, переживши оккупацию, имея проблемы после освобождения Киева, горбатили чтобы сейчас кто-то приобрел часть их жизни…
Это полный.швах. Где эти.мля. патриоты??? Или они не понимают что происходит…