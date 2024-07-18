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18 июля 2024, 12:30 Читати українською

Как сохранять спокойствие и получать прибыль: Александр Королюк о психологи торговли

Как бы трудно это ни было признать, но теоретические знания не являются залогом удачного трейдинга. Значительная часть успеха в этой сфере зависит именно от образа мышления — дисциплины, эмоционального контроля и управления рисками. Печально то, что эта суровая правда часто проявляется именно во время неудач.

Трейдинг на фондовом рынке привлекает все больше людей, ведь профессиональные трейдеры хорошо зарабатывают и могут свободно распоряжаться своим временем. Какая мотивация нужна для достижения устойчивых результатов? Какие стратегии использовать новичкам, какого брокера выбрать и как заработать на трейдинге — читайте в блиц-интервью Александра Королюка.

Александр Королюк — трейдер с 4-летним опытом, который успешно провел уже более 1000 сделок. Его стратегия предназначена достигать доходности около 20% в месяц, что подтверждено результатами доходности 288% в 2022 году и 108% в 2023 году. Александр уже помог более 600 инвесторам достичь своих финансовых целей.

1. Александр, расскажите о себе. Как и когда вы заинтересовались инвестициями и трейдингом? Что стало поворотным моментом, после которого вы начали успешно торговать?

Мне 24 года, и я прошел интересный путь от интернет-продавца до активного трейдера. Свой стартовый капитал заработал в промежутке между 2017 и 2020 годами. Мой путь в мир инвестиций начался во время пандемии Covid-19, когда фондовый рынок обвалился. Тогда я увидел в этом возможность: купить акции по сниженной цене и держать их, пока рынок не восстановится.

В начале моя стратегия была долгосрочной — купить дешево и ждать роста. Однако, очень быстро пришло осознание, что такой подход требует значительного капитала и, главное, времени, которого у меня тогда не было.

Поворотным моментом стали торги акциями компании Virgin. За полтора месяца я заработал 150% прибыли: купил акции по $17 и продал их почти по $50. После этой ситуации я осознал, что самые большие заработки можно получить именно в торговле, а не в товарном бизнесе, который к тому времени уже отошел на второй план.

2. Какие торговые стратегии являются основными в вашем арсенале? Расскажите об их особенностях.

В моем арсенале есть много стратегий, но я не придерживаюсь какого-то одного стандартного случая при торговле. Для меня важно распознать ряд факторов, которые указывают на потенциальное движение цены вверх или вниз.

Главное, что нужно понять, — торги не базируются только на фигурах, линиях или новостях. Рынок имеет свою логику движения, и если ее понять, торговать становится значительно легче. Все стратегии приходят с опытом и со временем.

3. Часто торговлю на бирже сравнивают с игрой и спортом. В чем, по вашему мнению, схожесть трейдинга со спортом и игрой, или же отличия?

Основное сходство заключается в важности дисциплины. В обоих случаях важно избегать хаоса в голове и безразличного отношения. Торговля на бирже — это серьезное дело со своими правилами, как и в спорте. Соблюдение этих правил является ключом к успеху. Основное отличие заключается в подходе: в трейдинге важен четкий график работы, постоянное обучение и совершенствование, управление эмоциями в стрессовых ситуациях и сохранение хладнокровия.

Каждый трейдер имеет свой собственный подход к торговле и собственные стратегии, что напоминает ситуацию со спортсменами, которые имеют общую цель, но разные методы для достижения этой цели.

4. Представьте, что у вас есть всего минута, чтобы научить кого-то трейдингу. Что бы вы сказали? Поделитесь некоторыми из своих правил торговли.

Самое главное — это сохранять спокойствие и избегать эмоциональности во время торгов, но важно не путать это с безразличием! Вы должны чувствовать себя комфортно и заблаговременно продумывать свои действия. Не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения, руководствуйтесь лишь фактами и информацией, которую вы освоили к этому моменту.

5. Вы читаете аналитику других инвесторов или предпочитаете самостоятельный анализ рынков?

Я предпочитаю самостоятельный анализ, поскольку верю, что каждый трейдер имеет свой собственный подход и опыт в торговле, который отличается даже в зависимости от вида торговых активов.

Если трейдер торгует долгосрочными активами и дает советы мне, как краткосрочному трейдеру, то я точно буду фильтровать такую информацию. Относительно трейдеров, которые имеют схожий стиль торговли, я буду избегать лишнего вмешательства в свои торги, чтобы не нарушать свой собственный подход и стратегию.

6. Александр, подскажите, как выбрать брокера для торговли на фондовом рынке, на что стоит обращать внимание в первую очередь?

При выборе брокера я обращал внимание на несколько ключевых аспектов: наличие лицензии, качество поддержки клиентов, удобство интерфейса торговой платформы, уровень комиссий, благосклонность персонала и возможность доступа к торгам на международном рынке. Обращайтесь на бесплатную консультацию, чтобы лучше разобраться в вопросах по инвестированию и выбрать брокера (заполните заявку на обратную связь от Александра Королюка).

7. Многие трейдеры не понимают, что эмоции являются частью торговли. Какие шаги стоит предпринять перед началом торговли, чтобы не попасть в ловушку эмоций?

Эмоции отходят на задний план только тогда, когда есть четкая торговая стратегия, достаточный опыт и глубокие знания в этом направлении. Также важно иметь возможность обсуждать свои переживания с другими трейдерами, которые имеют соответствующий опыт. Важно понимать все аспекты торговли, такие как риски и соотношение риска к потенциальной прибыли, что помогает избежать эмоционального стресса. Когда у вас есть структурированная рабочая система, эмоциональное вмешательство становится маловероятным.

8. Если трейдер, который успешно торговал в прошлом, попадает в полосу неудач, какие рекомендации, по вашему мнению, следует дать ему, чтобы помочь снова войти в колею?

Я бы посоветовал такому трейдеру отдохнуть определенное время от рынка и торговых новостей, абсолютно оторваться от этой среды. После отдыха стоит тщательно проанализировать свои ошибки и внести коррективы в торговую стратегию, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Что касается финансового аспекта, используйте для торговли на фондовом рынке только деньги из подушки безопасности, которая всегда должна быть у каждого трейдера. Например, если ваш основной баланс для торгов составляет $10 тыс., то рекомендую иметь еще $20−30 тыс. на другом счету для таких случаев.

9. Какая ошибка в трейдинге дала вам самый ценный опыт? Как советуете поступать другим трейдерам в случае убытков?

Самый ценный опыт я получил из понимания важности управления рисками. Я рекомендую избегать случаев риска больше, чем вы готовы потерять. Трейдинг на динамичном рынке может быть непредсказуемым, поэтому вкладывайте только те средства, которые вы можете себе позволить потерять. В случае убытков я лично вкладываю средства из своих сбережений для отторговки, и вывожу средства с рынка, которые добавлял к позиции. Эту стратегию рекомендую использовать всем трейдерам, чтобы иметь достаточный финансовый запас для дальнейшей торговли с комфортом.

10. Что можно предложить трейдерам, которые торгуют самостоятельно? Какие самые большие заблуждения имеют начинающие трейдеры о торговле на фондовом рынке?

Наиболее ошибочным является мнение, что рынок нам что-то должен. Это осознают все, кто начинает торговать или уже опытные трейдеры. Иногда возникают убеждения, что акция должна падать, и все сигналы указывают на это. Однако в какой-то момент все может измениться, и нужно принять решение о закрытии сделки. Важно не зацикливаться на своих прогнозах, а реагировать на динамику рынка. Трейдерам трудно принимать этот факт и смириться с потерей времени или частью прибыли. В такие моменты советую придерживаться принципа, что рынок является динамичным и надо идти за ним, а не ждать, что рынок подстроится под наши ожидания.

11. Какие сделки или серии сделок вам запомнились больше всего? Как удалось достичь таких показателей? В чем суть вашей торговой стратегии?

Больше всего мне запомнилась сделка по акциям Virgin, когда я заработал +150% за 1,5 месяца. Это была моя самая первая такая крупная сделка, и после этого я понял, что на рынке можно достигать очень высоких показателей. Главное — понимать механизм этих движений. Для достижения такого результата я проанализировал акцию, определил конкретные цели и риски, и потом только ждал, наблюдал за ситуацией в динамике и принимал решения, когда что-то идет не по моему плану.

12. Сколько сделок в среднем вы совершаете в неделю? Смогут ли ваши ученики установить целевой диапазон доходности в 20% в месяц?

Количество сделок для меня не имеет значения. Я могу иметь 5 сделок за месяц с прибылью по +5%, что суммарно дает +25%, а одну сделку, которая длится месяц времени и приносит те же +25%. Интересно, что открыть одну сделку будет лучше, чем пять отдельных, так как мы платим комиссию только за одну сделку, а не за пять. Что касается прибыли, я стараюсь делать 20% в месяц, но важно понимать, что 20% — это среднее значение за год. Может быть месяц, где я заработал +5%, а на следующий месяц +30%, потом — 10%, а дальше +43%. Суммарно это дает определенный чистый % прибыли, который я делю на количество месяцев, и получается результат на уровне 20% в месяц.

13. Можно ли научиться торговать прибыльно по чужим методикам, или нужно искать свой путь и, найдя его, уже никого не слушать?

Научиться торговать по чужим методикам — это отличный старт в этой сфере. Вы можете увидеть стратегии торгов и активы, с которыми работают другие трейдеры, и спрашивать об интересных для себя моментах, когда опыта еще немного. Наблюдать за чужими методиками очень полезно в начале. Со временем вы сможете определиться со своей стратегией и подходом к торговле, в зависимости от того, рассматриваете ли вы ее как основное направление деятельности, или как дополнительное к основной работе. Это выбор, который стоит сделать после первых нескольких сделок.

Источник: Минфин
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