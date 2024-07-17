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17 июля 2024, 16:44 Читати українською

Теперь официально по 45 гривен: НБУ установил новый курс евро

Национальный банк установил новые курсы на четверг, 18 июля. Впервые курс евро превысил 45 гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк установил новые курсы на четверг, 18 июля.

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Официальные курсы установлены на следующем уровне:

1 доллар США — 41,4627 грн (это новый максимум);

1 евро — 45,3457 грн (и это тоже максимальное значение).

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+74
Rubi0
Rubi0
17 июля 2024, 17:03
#
Потужний курс
+
+87
milon
milon
17 июля 2024, 17:04
#
Не устраивает, надо доллар по 45
+
0
TAN72
TAN72
17 июля 2024, 17:46
#
Не ждите по 33
+
+60
timion
timion
17 июля 2024, 18:03
#
Останню обіцянку виконує - доллар по 45), хаос і війну вже вже «виконав»
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