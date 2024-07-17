Национальный банк установил новые курсы на четверг, 18 июля. Впервые курс евро превысил 45 гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Теперь официально по 45 гривен: НБУ установил новый курс евро
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Официальные курсы установлены на следующем уровне:
1 доллар США — 41,4627 грн (это новый максимум);
1 евро — 45,3457 грн (и это тоже максимальное значение).
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Источник: Минфин
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