Теперь официально по 45 гривен: НБУ установил новый курс евро

Национальный банк установил новые курсы на четверг, 18 июля. Впервые курс евро превысил 45 гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальные курсы установлены на следующем уровне:

1 доллар США — 41,4627 грн (это новый максимум);

1 евро — 45,3457 грн (и это тоже максимальное значение).

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