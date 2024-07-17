Мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

Мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше. Об этом говорится в распоряжении НЦУ.

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Также до 1 октября операторы должны обеспечить 60% базовых станций автономным резервным питанием, а к 1 ноября — 70%. В январе 2025 г. этот показатель должен быть не менее 100%.

До 1 декабря этого года не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.