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16 июля 2024, 16:15 Читати українською

За первые полгода 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд

В январе-июне 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $33,2 млрд, а экспортировали — на $19,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

В январе-июне 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $33,2 млрд, а экспортировали — на $19,5 млрд.
Фото:depositphotos

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При этом налогооблагаемый импорт составил $28,1 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июне 2024 года составила 0,5 долл/кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Куда импортировали и экспортировали больше всего

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $6,4 млрд, Польша — $3,7 млрд и Германия — $2,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Испанию — на $1,6 млрд, Китай — на $1,6 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июне 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $11,4 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 69,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей);

  • продукция химической промышленности — $5,9 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 36,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);

  • топливно-энергетические — $4,3 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,6 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $12,4 млрд
  • металлы и изделия из них — $2,1 млрд
  • минеральные продукты — $1,8 млрд

За 6 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 148,1 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kanarej
Kanarej
16 июля 2024, 17:26
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А чому послуги не включили? Експорт ІТ послуг за минулий рік був майже 7 млрд. За цей рік цифри будуть трішки меншими, але враховуючи що за перші 5 місяців це було біля 2.7 млрд, то за 6 місяців має бути 3.2−3.3 млрд. А це вже більше ніж метали та мінеральні продукти, тобто друге місце. Але надалі буде йти зменшення ІТ експорту завдяки діям влади, закритим кордонам та мобілізації. Тому що з одного боку люди тікають з країни, когось мобілізують, а з іншого стало значно важче шукати замовників (бо закриті кордони, ризики війни та мобілізації персоналу відлякують потенційних клієнтів).
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