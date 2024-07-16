Бизнес ожидает доллар по 41,62 гривен — опрос НБУ

Результаты опроса предприятий во ІІ квартале 2024 года свидетельствуют о снижении их деловой активности в следующие 12 месяцев. Бизнес усугубил ожидания девальвации национальной валюты . Об этом говорится в опросе НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины».

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Ожидание курса

Согласно опросу, бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты.

Среднее ожидаемое значение обменного курса через 12 месяцев — 41,61 грн/долл. США (в I квартале 2024 года — 40.44 грн/долл. США).

Доля ожидающих респондентов, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42.00 грн/долл. США существенно уменьшилась и составила 64.7% (в I квартале 2024 года — 82.7%).

В то же время возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 42.1−44.0 грн/долл. США — до 35.3% (на 11.1 п.п.).