«єОселя»: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 8,7 млрд грн с начала года

С начала года по программе доступных кредитов «єОселя» выдано 5 137 кредитов на сумму 8,7 млрд грн. Всего за все время действия программы украинские семьи получили кредиты на сумму более 18,1 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Кто получил кредиты

«С начала 2024 года более 5 тысяч украинцев получили доступные кредиты на жилье», — отметила Надежда Бигун.

В частности, с начала года кредиты получили:

Военные и правоохранители — 2642

Украинцы, которые не имели собственного жилья — 1314

Педагоги — 380

Медики — 379

Ветераны — 161

ВПЛ — 150

Ученые — 111

С начала года 3740 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 — на жилье первой продажи, из которых 287 — на стадии строительства.

Только за прошедшую неделю 144 украинских семьи получили кредиты на 250 млн грн.

Где больше всего оформили кредитов

Больше всего в Киевской области — 35, Киеве — 34, Львовской области — 11 и Винницкой области — 10.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 96 кредитов, также 48 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи, из которых 13 — стадии строительства.