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16 июля 2024, 15:53 Читати українською

«єОселя»: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 8,7 млрд грн с начала года

С начала года по программе доступных кредитов «єОселя» выдано 5 137 кредитов на сумму 8,7 млрд грн. Всего за все время действия программы украинские семьи получили кредиты на сумму более 18,1 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

С начала года по программе доступных кредитов «єОселя» выдано 5 137 кредитов на сумму 8,7 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Кто получил кредиты

«С начала 2024 года более 5 тысяч украинцев получили доступные кредиты на жилье», — отметила Надежда Бигун.

В частности, с начала года кредиты получили:

  • Военные и правоохранители — 2642
  • Украинцы, которые не имели собственного жилья — 1314
  • Педагоги — 380
  • Медики — 379
  • Ветераны — 161
  • ВПЛ — 150
  • Ученые — 111

С начала года 3740 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 — на жилье первой продажи, из которых 287 — на стадии строительства.

Только за прошедшую неделю 144 украинских семьи получили кредиты на 250 млн грн.

Где больше всего оформили кредитов

Больше всего в Киевской области — 35, Киеве — 34, Львовской области — 11 и Винницкой области — 10.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 96 кредитов, также 48 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи, из которых 13 — стадии строительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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