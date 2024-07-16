Новый инструмент для инвесторов — доступные по цене nanos-опционы на индекс S&P 500

Опцион — это инструмент для трейдеров, который позволяет снизить риск финансовых потерь и многократно увеличить доходность. Теперь благодаря nanos-опционам он доступен и инвесторам с небольшим капиталом и любой инвестиционной целью: от накопления капитала для выхода на пенсию до создания отдельного источника дохода.

Инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко рассказывает о сути nanos-опционов, преимуществах инструмента и о том, как с ним работать.

Что такое опционы?

Опционы 一 это финансовый инструмент, который даёт право, но не обязанность, купить или продать акции, или другие активы по фиксированной цене в определённый момент в будущем. Есть два вида опционов и принцип их работы продемонстрирован на примерах для понимания.

Если инвестор покупает call-опцион на акции SPY со страйком $250 со сроком исполнения в октябре, то через 3 месяца он сможет приобрести эти акции за $250, даже если их рыночная цена вырастет до $300. То есть инвестор выигрывает, потому что купит акции дешевле.

Если инвестор покупает put-опцион на акции Apple со страйком $250 со сроком исполнения в октябре, то через 3 месяца он сможет продать эти акции за $250, даже если их рыночная цена упадет до $200. То есть инвестор выиграет, потому что продаст акции дороже.

Когда стоимость обычного опциона слишком высока, можно воспользоваться nanos-опционами на S&P 500, которые стоят несколько долларов, а не сотни «зеленых».

Nanos-опционы на S&P 500

S&P 500 — это барометр фондового рынка, отслеживающий динамику акций 504 крупнейших компаний США. Инвестировать в S&P 500 можно со старейшего биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF (SPY), средняя доходность которого составляет 9−11% годовых.

Инвесторы, которые хотят получать доход от движения S&P 500, но не имеют средств для покупки классического опциона на 100 акций, могут использовать новый инструмент 一 nanos-опционы. Его запустили 2 года назад на Чикагской бирже опционов.

Nanos-опцион 一 это инструмент, который позволяет купить опцион за 1/100 от цены обычного опциона. Он позволяет трейдерам и инвесторам спекулировать или инвестировать в индекс S&P 500, тратя значительно меньше средств, чем при классической торговле опционами.

Если вы торгуете обычным опционным контрактом, то торгуете 100 акциями, потому что 1 опционный контракт всегда содержит 100 ценных бумаг.

Если вы торгуете nanos-опционом, то торгуете только одной акцией, потому что 1 nanos-опцион содержит только 1 ценную бумагу. Это проще и дешевле.

За последний месяц SPY подорожал на 4,54%, а за год дал 26,86% доходности в долларах, поэтому nanos-опционы на S&P 500 очень выгодны для использования.

Nanos-опционы VS обычные опционы

Покупка «традиционного» call-опциона на SPY

Стоимость классического опциона составит 5% от цены базового актива ($560), то есть $28. Эту сумму нужно уплатить за каждую акцию в опционном контакте.

В 1 опционном контракте — 100 акций, поэтому контракт будет стоить $28×100 = $2800.

Когда придет срок реализации опциона и вы захотите получить поставку 100 акций, то вам придется заплатить $560×100 = $56 000.

Покупка «нового» nanos-опциона на SPY

Стоимость nanos-опциона составит 1% от цены классического опциона, то есть $28. Это сумма, которую вы платите за возможность приобрести опционный контакт.

В одном nanos-опционе — 1 акция, поэтому весь контракт будет стоить $28.

Когда придёт срок реализации опциона, инвестор получит расчёт деньгами, поставки ценных бумаг в этом случае нет.

Nanos-опционы 一 удобное решение для инвесторов-новичков и тех, кто имеет ограниченный бюджет и хочет экспериментировать с опционами без значительных финансовых потерь. Благодаря низкой стоимости, инструмент даёт возможность тестировать различные стратегии торговли.

Особенности nanos-опционов

Значительно дешевле. Если обычные опционы стоят, как правило, от $100, то «наносы» могут стоить от $1.

Они отслеживают динамику индекса, но более волатильны. Это интересно для трейдеров, которые, зарабатывают на изменении котировок в течение нескольких дней.

Расчетные, а не поставочные. Вам не нужно иметь десятки тысяч долларов, чтобы на дату окончания опциона выполнить условия контракта.

Не могут быть отозваны до конца контракта.

Имеют немного страйков и конечных дат, что позволяет инвесторам гораздо проще планировать сделки.

Имеют срок размещения до недели, чтобы было удобно регулярно торговать, а не ждать годами.

Низкие комиссии за сделки с инструментом ー от 1 цента.

Где можно покупать nanos-опционы на S&P 500?

Покупка nanos-опционов на S&P 500 ー выгодная стратегия. Таким образом вы одной дешевой сделкой получаете доступ к 504 крупнейших компаний США и можете не беспокоиться о рисках, связанных с падением отдельной акции из-за плохого финансового отчета или форс-мажора.

Если вы инвестируете на фондовом рынке США, можете торговать nanos-опционами через иностранного брокера, который дает украинцам доступ к торговле на рынке США. Получите бесплатную консультацию от эксперта по телефону или мессенджеру, чтобы лучше разобраться с инструментом (заполните заявку на звонок инвестиционного эксперта). Это интересный и демократический метод заработка, который следует попробовать и начинающим, и трейдерам, и долгосрочным пассивным инвесторам.