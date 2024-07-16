Новый инструмент для инвесторов — доступные по цене nanos-опционы на индекс S&P 500

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июля 2024, 12:30 Читати українською

Новый инструмент для инвесторов — доступные по цене nanos-опционы на индекс S&P 500

Опцион — это инструмент для трейдеров, который позволяет снизить риск финансовых потерь и многократно увеличить доходность. Теперь благодаря nanos-опционам он доступен и инвесторам с небольшим капиталом и любой инвестиционной целью: от накопления капитала для выхода на пенсию до создания отдельного источника дохода.

Инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко рассказывает о сути nanos-опционов, преимуществах инструмента и о том, как с ним работать.

Что такое опционы?

Опционы 一 это финансовый инструмент, который даёт право, но не обязанность, купить или продать акции, или другие активы по фиксированной цене в определённый момент в будущем. Есть два вида опционов и принцип их работы продемонстрирован на примерах для понимания.

  • Если инвестор покупает call-опцион на акции SPY со страйком $250 со сроком исполнения в октябре, то через 3 месяца он сможет приобрести эти акции за $250, даже если их рыночная цена вырастет до $300. То есть инвестор выигрывает, потому что купит акции дешевле.

  • Если инвестор покупает put-опцион на акции Apple со страйком $250 со сроком исполнения в октябре, то через 3 месяца он сможет продать эти акции за $250, даже если их рыночная цена упадет до $200. То есть инвестор выиграет, потому что продаст акции дороже.

Когда стоимость обычного опциона слишком высока, можно воспользоваться nanos-опционами на S&P 500, которые стоят несколько долларов, а не сотни «зеленых».

Nanos-опционы на S&P 500

S&P 500 — это барометр фондового рынка, отслеживающий динамику акций 504 крупнейших компаний США. Инвестировать в S&P 500 можно со старейшего биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF (SPY), средняя доходность которого составляет 9−11% годовых.

Инвесторы, которые хотят получать доход от движения S&P 500, но не имеют средств для покупки классического опциона на 100 акций, могут использовать новый инструмент 一 nanos-опционы. Его запустили 2 года назад на Чикагской бирже опционов.

Nanos-опцион 一 это инструмент, который позволяет купить опцион за 1/100 от цены обычного опциона. Он позволяет трейдерам и инвесторам спекулировать или инвестировать в индекс S&P 500, тратя значительно меньше средств, чем при классической торговле опционами.

  • Если вы торгуете обычным опционным контрактом, то торгуете 100 акциями, потому что 1 опционный контракт всегда содержит 100 ценных бумаг.

  • Если вы торгуете nanos-опционом, то торгуете только одной акцией, потому что 1 nanos-опцион содержит только 1 ценную бумагу. Это проще и дешевле.

За последний месяц SPY подорожал на 4,54%, а за год дал 26,86% доходности в долларах, поэтому nanos-опционы на S&P 500 очень выгодны для использования.

Nanos-опционы VS обычные опционы

Покупка «традиционного» call-опциона на SPY

  • Стоимость классического опциона составит 5% от цены базового актива ($560), то есть $28. Эту сумму нужно уплатить за каждую акцию в опционном контакте.

  • В 1 опционном контракте — 100 акций, поэтому контракт будет стоить $28×100 = $2800.

  • Когда придет срок реализации опциона и вы захотите получить поставку 100 акций, то вам придется заплатить $560×100 = $56 000.

Покупка «нового» nanos-опциона на SPY

  • Стоимость nanos-опциона составит 1% от цены классического опциона, то есть $28. Это сумма, которую вы платите за возможность приобрести опционный контакт.

  • В одном nanos-опционе — 1 акция, поэтому весь контракт будет стоить $28.

  • Когда придёт срок реализации опциона, инвестор получит расчёт деньгами, поставки ценных бумаг в этом случае нет.

Nanos-опционы 一 удобное решение для инвесторов-новичков и тех, кто имеет ограниченный бюджет и хочет экспериментировать с опционами без значительных финансовых потерь. Благодаря низкой стоимости, инструмент даёт возможность тестировать различные стратегии торговли.

Особенности nanos-опционов

  • Значительно дешевле. Если обычные опционы стоят, как правило, от $100, то «наносы» могут стоить от $1.

  • Они отслеживают динамику индекса, но более волатильны. Это интересно для трейдеров, которые, зарабатывают на изменении котировок в течение нескольких дней.

  • Расчетные, а не поставочные. Вам не нужно иметь десятки тысяч долларов, чтобы на дату окончания опциона выполнить условия контракта.

  • Не могут быть отозваны до конца контракта.

  • Имеют немного страйков и конечных дат, что позволяет инвесторам гораздо проще планировать сделки.

  • Имеют срок размещения до недели, чтобы было удобно регулярно торговать, а не ждать годами.

  • Низкие комиссии за сделки с инструментом ー от 1 цента.

Где можно покупать nanos-опционы на S&P 500?

Покупка nanos-опционов на S&P 500 ー выгодная стратегия. Таким образом вы одной дешевой сделкой получаете доступ к 504 крупнейших компаний США и можете не беспокоиться о рисках, связанных с падением отдельной акции из-за плохого финансового отчета или форс-мажора.

Если вы инвестируете на фондовом рынке США, можете торговать nanos-опционами через иностранного брокера, который дает украинцам доступ к торговле на рынке США. Получите бесплатную консультацию от эксперта по телефону или мессенджеру, чтобы лучше разобраться с инструментом (заполните заявку на звонок инвестиционного эксперта). Это интересный и демократический метод заработка, который следует попробовать и начинающим, и трейдерам, и долгосрочным пассивным инвесторам.

Источник: Минфин
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами