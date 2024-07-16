Минфин - Курсы валют Украины

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16 июля 2024, 10:18 Читати українською

Банкир рассказал, что будет с курсом гривны во втором полугодии

Во втором полугодии общая экономическая ситуация не будет выбиваться за пределы макроэкономических прогнозов, а риски обрушения национальной валюты будут минимальными. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

Во втором полугодии общая экономическая ситуация не будет выбиваться за пределы макроэкономических прогнозов, а риски обрушения национальной валюты будут минимальными.
Фото:depositphotos

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Прогнозы по курсу

На его взгляд, июньское одобрение кредита от стран «Большой семерки» на $50 млрд, который будет «гаситься» за счет замороженных активов страны-агрессора, — это мощная финансовая «инъекция» для Украины на 2025 год. Он напомнил, что в следующем году прогнозируемый объем макрофинансовой поддержки по сравнению с 2024 годом должен сократиться в 1,5 раза — до $25 млрд в год.

«Такая мощная поддержка должна снять лишние „опасения“ по поводу стабильности украинской экономики и доли национальной валюты. По крайней мере, по состоянию на данный момент Украина имеет мощную защиту, что позволит планомерно развивать экономику без опасений», — считает банкир.

По словам эксперта, во втором полугодии экономическая конъюнктура будет вполне ожидаемой и, скорее всего, будет совпадать с бюджетными прогнозами:

  • по итогам года инфляция в стране не превысит 8,2% (с января по май включительно инфляция составила 2%);
  • рост ВВП притормозится до 3% в год;
  • Девальвация гривны ожидается на уровне около 8−9%.

«В апреле-мае мы наблюдали ускорение девальвации, которая за 2 месяца суммарно составила до 4%. С января по май включительно гривна потеряла свыше 7% своей стоимости — с 38 грн/$ до 40,53 грн/$. В июне, как и предполагалось, девальвация была почти нулевой: по состоянию на 1 июля официальный курс доллара немного снизился — на 0,08 грн и составил 40,45 грн. более заметной, чем это было в первые 5 месяцев. Однако, по расчетам Нацбанка, во втором полугодии инфляция будет находиться в диапазоне 5−6%, что отнюдь не противоречит предыдущим прогнозам регулятора», — отметил специалист.

Что будет с депозитами

Мамедов считает, что во втором полугодии банки будут активно развивать депозитные программы с особым акцентом на более длительные во времени вклады — от 1 года до 2,5 лет. Именно по таким депозитам банки предлагают наибольшие ставки доходности, достигающие 15% годовых.

По его расчетам, к концу года по сравнению с первым полугодием объем новых депозитных вкладов может возрасти в пределах 5−7%, что можно считать хорошим результатом на фоне инфляционных процессов. Однако он предупредил, что до конца года размер чистой прибыли по вкладам в национальной валюте в зависимости от срока размещения может снизиться до 4−5%.

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«Ожидается, что, несмотря на достаточно „оживленную“ инфляцию, количество новых вкладов будет постепенно расти. Поэтому есть главная причина: сейчас для большинства граждан именно гривневые вклады являются наиболее приемлемой возможностью не только сохранить собственные сбережения от обесценения, но и получить достаточно приличную чистую прибыль, которая, К слову, почти в 2−2,5 раза выше прибыли вкладов в долларах или евро», — подчеркнул эксперт.

Перспективы кредитования

Банкир убежден, что во втором полугодии созданы условия для развития банковского кредитования. Он пояснил, что этому будет способствовать принятая Кабмином Стратегия кредитования и результаты Берлинской Ukraine Recovery Conference 2024, где было заключено около 110 международных соглашений на сумму свыше $16 млрд.

Валютный рынок

Мамедов также сконцентрировал внимание на валютном рынке и курсовых перспективах до конца года. По его словам, в условиях войны проводимая Нацбанком монетарная политика достаточно эффективна и не вызывает обеспокоенности дальнейшей судьбой национальной валюты.

Он напомнил, что в 2024 году средневзвешенный курс доллара ожидается на уровне 40,7 грн, а к концу года курс может составить 42,1 грн. В то же время, регулятор будет реализовывать стратегию на дальнейшую либерализацию валютного рынка, постепенно отменяя действующие ограничения.

Кроме того, относительная курсовая стабильность во втором полугодии будет обусловлена тем, что Украина в текущем году получит более $37 млрд внешней макрофинансовой помощи, что позволит покрыть часть «невоенных» расходов госбюджета, а собственные международные валютные резервы, объем которых в первом полугодии колебался от $35 млрд. до $42 млрд, позволяют в случае неотложной необходимости гибко регулировать спрос и предложение.

«До конца года мы еще увидим курсовые изменения, ведь рынок жив и с достаточно „активными“ игроками, главным среди которых является Национальный банк Украины. Именно поэтому на валютном рынке маловероятны какие-то „катаклизмы“, которые сведут на нет достижения монетарной политики», — считает банкир.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
16 июля 2024, 10:35
#
Похоже банкир не успел прочитать вчерашнюю статью на минфине:
15 липня 2024, 19:15
У бюджеті України «діра» на 500 мільярдів — голова комітету
+
+15
potator
potator
16 июля 2024, 10:48
#
Это еще не дыра , 15 млн на 200к убитых прикинте калькулятором
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 июля 2024, 11:28
#
А хто Вам сказав, що їх збираються виплачувати?
+
0
monyabank
monyabank
16 июля 2024, 11:11
#
«по итогам года инфляция в стране не превысит 8,2%; Девальвация гривны ожидается на уровне около 8−9%.» Хм…
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