Нидерландская компания Yandex N.V. и российский Яндекс объявили в понедельник о заверении сделки продажи бизнеса Яндекса в рф российским инвесторам. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

В результате второго этапа сделки нидерландская компания продала оставшиеся 28% акций Яндекса, получив за них за пределами россии около $180 миллионов в китайских юанях, а также 94,9 миллиона акций Yandex N.V. класса А.

«При закрытии второго этапа сделки Yandex N.V. получила согласованную цену покупки и теперь полностью реализовала свою оставшуюся долю в российском бизнесе», — говорится в сообщении.

Общая стоимость сделки продажи бизнеса в рф, о которой акционеры договорились в феврале этого года, составила $5,4 миллиарда, включая $2,8 миллиарда денежных средств и 162,5 миллиона акций класса А.

В результате сделки российские бизнесы Яндекса, кроме зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии, были проданы консорциуму российских инвесторов с участием менеджмента, а также структур нефтяного концерна Лукойл, бизнесменов Александра Чачавы, Павла Прасса, Александра Рязанова.

После завершения сделки бизнес компании за пределами России будет развиваться под брендом Nebius Group. Количество акций классов A и B в свободном обращении в результате закрытия второго этапа сделки достигло 199 миллионов штук. У них есть листинг на NASDAQ, но пока торги этими акциями приостановлены.