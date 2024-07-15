В НБУ говорят, что программа «5-7-9%» все еще нуждается в сужении лимита

Госпрограмма «Доступные кредиты 5−7−9%», несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи действительно нуждающегося в бизнесе. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в НБУ

«Текущие условия программы все еще не обеспечивают достаточного фокуса на поддержке исключительно критически нуждающихся бизнесов. Остается много направлений финансирования, которые возникли в ответ на реалии военного положения и нужны были в разгар кризиса 2022 года, но сейчас не приоритетны», — такое мнение высказала она.

«Например, недавно был снижен лимит объема кредитов на финансирование оборотных средств более чем в десять раз — до 5 млн грн. Это ощутимое изменение, но большинство кредитов малым и средним предприятиям на пополнение оборотных средств по „5−7−9%“ как раз и предоставлялось на суммы 3−5 млн грн, поэтому в этой части программа остается всеобъемлющей», — пояснила директор.

По словам Дадашовой, поскольку экономические условия сейчас лучше, чем в прошлые годы, нужды в такой всеобъемлющей поддержке нет. Целью является сужение поддержки за «5−7−9%» только для инвестиционных проектов, проектов в приоритетных сферах, отметила она.

Одной из самых больших проблем программы является нехватка средств для финансирования и возникновения долга правительства по компенсации процентных ставок банкам. «Как собака за хвостом, мы бегаем за этим долгом — каждый год погашаем долги предыдущего периода, но формируем новые», — отметила директор.

Дадашова добавила, что на текущие выплаты по имеющемуся портфелю ссуд «5−7−9%», без запаса для покрытия долга и роста портфеля, заложенных бюджетных расходов будет хватать «вплотную».

Она считает, что на горизонте планирования работы программы на два-три года не должно возникать долгов за счет фокуса программы, параметров ставок и планируемых объемов кредитного портфеля.

«Мы находимся на одной странице с Министерством экономики и Министерством финансов относительно проблематики программы „5−7−9%“ и ее дальнейшего развития. Диалог продолжался еще с прошлого года, и мы достигли определенного консенсуса по многим аспектам дизайна программы», — подчеркнула она.

По мнению директора, вопрос состоит лишь в том, насколько быстро ведомства смогут ввести желаемые изменения в программу.