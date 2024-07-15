Количество уголовных производств против бизнеса возросло в 2,6 раза за год — Опендатабот

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июля 2024, 9:27 Читати українською

Количество уголовных производств против бизнеса возросло в 2,6 раза за год — Опендатабот

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. Всего рекордные 43 тысяч документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксированы в прошлом году. В этом году уже около 3 тысяч компаний стали фигурантами таких дел. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

5015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности.

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.

2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

Следует отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
15 июля 2024, 10:19
#
Ну зрозуміло, бюджет же треба якось наповнювати, якщо хочеш і красти на свої маєтки.
+
+15
bonv
bonv
15 июля 2024, 11:10
#
Задушити бізнес — зе-влада.
+
+15
bonv
bonv
15 июля 2024, 11:48
#
В Україні за перше півріччя 2024 року спостерігається значне зростання кількості закритих ФОПів та компаній порівняно з минулим роком, що було спричинено комплексом економічних та політичних факторів.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що процес відкриття та закриття ФОП завжди був динамічним, особливо в умовах тривалої війни.
«ФОП виявляються більш стійкими і адаптивними до змін порівняно з великими компаніями, але багато з них стикаються з викликами, такими як часті перерви в електропостачанні. Число відкриттів нових ФОП значно перевищує кількість закриттів, що свідчить про поступове відновлення економічної активності», — сказав в коментарі РБК-Україна Гетманцев.
При цьому фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк відмітив, що банкрутство і припинення не завжди являється суто поганим явищем для економіки. Часто це є свідченням активності та конкурентності на ринку, особливо якщо супроводжується новими відкриттями бізнесів.
+
+15
bonv
bonv
15 июля 2024, 11:48
#
«У 2022 та частково у 2023 роках власники та ФОПи часто не мали можливості юридично оформити закриття свого бізнесу, навіть якщо фактична бізнес-активність припинялася. Тому частина заяв на офіційне припинення діяльності у 2024 році є відкладеним попитом на юридичне оформлення припинення бізнесу, яке фактично сталося раніше», — пояснив Корнилюк.
Крім того, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків зазначила, що нинішня ситуація з ФОПами є не скороченням економіки, бо вона скоротилася ще у 2022 році. За її словами, це значною мірою приведення юридичного статусу підприємств до фактичного стану справ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами