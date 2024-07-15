Количество уголовных производств против бизнеса возросло в 2,6 раза за год — Опендатабот

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. Всего рекордные 43 тысяч документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксированы в прошлом году. В этом году уже около 3 тысяч компаний стали фигурантами таких дел. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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5015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности.

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.

2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

Следует отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.