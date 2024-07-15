Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. Всего рекордные 43 тысяч документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксированы в прошлом году. В этом году уже около 3 тысяч компаний стали фигурантами таких дел. Об этом говорится в данных Опендатабота.
Количество уголовных производств против бизнеса возросло в 2,6 раза за год — Опендатабот
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5015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности.
2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.
2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.
Следует отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.
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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що процес відкриття та закриття ФОП завжди був динамічним, особливо в умовах тривалої війни.
«ФОП виявляються більш стійкими і адаптивними до змін порівняно з великими компаніями, але багато з них стикаються з викликами, такими як часті перерви в електропостачанні. Число відкриттів нових ФОП значно перевищує кількість закриттів, що свідчить про поступове відновлення економічної активності», — сказав в коментарі РБК-Україна Гетманцев.
При цьому фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк відмітив, що банкрутство і припинення не завжди являється суто поганим явищем для економіки. Часто це є свідченням активності та конкурентності на ринку, особливо якщо супроводжується новими відкриттями бізнесів.
Крім того, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків зазначила, що нинішня ситуація з ФОПами є не скороченням економіки, бо вона скоротилася ще у 2022 році. За її словами, це значною мірою приведення юридичного статусу підприємств до фактичного стану справ.