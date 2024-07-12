Доллар на межбанке дорожает до 41,09 грн/$ на небольшом спросе на валюту

На межбанковском валютном рынке продолжается рост курса гривна/доллар. 12 июля торговля на площадке Bloomberg стартовала сделками по 41,05 грн/$, после чего котировки временно отошли на 40,9915 грн/$, но после снова взлетели наверх.

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После 11 часов валютный ценник поднимался до 41,08 грн/$ и даже до 41,09 грн/$, но после отошел на 41,06 грн/$. Ниже 41-го уровня сделок нет.

По состоянию на 11:38 объем валютных продаж небольшой — $43,34 млн. Вчера в это же время было $45 млн, а позавчера — $50 млн. Аномально высокого спроса на доллар не наблюдается.

При этом максимальная цена предложения (пожелания экспортеров) достигла 41,1041 грн/$, однако пока фактические сделки по ней не происходят.

Вчера, 11 июля, межбанк открылся на уроне 40,8686 грн/$ и закрылся на 41,0 грн/$. Объем торгов на Bloomberg вырос со $166,5 млн до $215,88 млн.