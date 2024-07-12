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12 июля 2024, 9:25 Читати українською

НБУ прокомментировал рост инфляции

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В Национальном банке прокомментировали рост цен.

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае.
Фото: НБУ

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«Фактические темпы роста цен были близки к цели Национального банка 5% и оказались лишь незначительно ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2024 года», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается по-прежнему отклонение от прогноза, прежде всего, обусловлено динамикой цен на сырые продукты питания в апреле-мае, падение которых в годовом измерении оказалось более существенным, чем ожидалось.

Это отражает влияние значительных урожаев в прошлом году и теплой погоды в начале этого года. Несколько медленнее дорожало и топливо из-за более низкой цены на нефть, чем предполагалось.

Фундаментальное инфляционное давление оставалось стойким. Показатель базовой инфляции в июне вырос до 5% с 4,4% в мае. Такая динамика соответствовала апрельскому прогнозу НБУ.

С одной стороны, ее поддерживали дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, определенное ухудшение инфляционных ожиданий, в частности, из-за ослабления обменного курса гривны. Кроме того, сдерживающими факторами были вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров.

Снижение цен на сырые продукты питания несколько замедлилось — до 6,5% р/с

В частности, стремительно снизились темпы падения цен на яйца, вероятно из-за сокращения производства и роста производственных затрат на электроэнергию в условиях жаркой погоды.

Понижение цен на сахар несколько замедлилось на фоне расширения географии его экспорта. Также притормозило падение цен на муку и крупу.

Все медленнее снижались цены на помидоры и огурцы. Отдельные овощи борщового набора и яблоки дешевели из-за жаркой погоды и активизации продаж продукции из хранилищ на фоне роста расходов на хранение, в частности из-за перебоев со снабжением электроэнергией.

Благодаря дальнейшему восстановлению животноводства рост цен на мясо в дальнейшем замедлялся, а свинина существенно подешевела. Также несколько замедлился рост цен на молоко. Из-за ограниченного предложения качественной продукции высокой оставалась стоимость картофеля, свеклы и некоторых фруктов.

Рост административно регулируемых цен существенно ускорился — до 13,3% г/г

Пересмотр тарифов на электроэнергию для населения имел значительное проинфляционное влияние и обусловил ускорение административной инфляции. Дополнительное давление на цены оказывало удорожание электроэнергии для небытовых потребителей, что отражается в потребительских ценах из-за вторичного эффекта, прежде всего, увеличения себестоимости производства.

Также быстрее дорожали табачные изделия, вероятно, на фоне усиления мер борьбы с теневой продукцией. Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора.

В то же время, административную инфляцию в дальнейшем сдерживал мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Ускорился рост цен на топливо — до 25,5% г/г

В НБУ отметили, что такая динамика отражала удорожание нефти на мировых рынках, ослабление обменного курса гривны и активизацию закупок горючего перед ожидаемым повышением акцизного налога.

Базовая инфляция ускорилась до 5,0% г/г

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 5,9% г/г. Так, стремительнее дорожали сыры и масло, учитывая активизацию экспорта молочных продуктов, а также рост цен на сырье в предыдущие месяцы и производственные затраты.

Ускорился рост цен на хлеб и отдельные мучные изделия из-за высоких производственных затрат на оплату труда и энергии, а также недостаточное поступление предложения муки. Быстрее дорожали отдельные импортные товары, в том числе шоколад и кофе.

Падение цен на подсолнечное масло притормозило под влиянием ценовых тенденций на мировых рынках, а цены на масличные продукты, в частности маргарин, ускорили рост. В то же время, подорожание мясопродуктов замедлилось благодаря вторичным эффектам от дальнейшего восстановления в животноводстве.

Цены на непродовольственные товары возобновили рост (на 0,4% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В частности, медленнее подешевели одежда и обувь, тогда как подорожание других непродовольственных товаров ускорилось.

Услуги также дорожали быстрее — на 9,9% г/г, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию. В частности, быстрее дорожали услуги по здравоохранению и транспорту, стоимость эксплуатации собственных транспортных средств и страхования.

Замедлился рост стоимости услуг гостиниц, кафе и ресторанов, прежде всего благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье, а также услуг по личному уходу и финансовым услугам.

Что будет дальше

В НБУ отметили, что ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, прежде всего, из-за увеличения затрат бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпание эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемое повышение акцизов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
zevs1
zevs1
12 июля 2024, 10:07
#
Смысл статьи от НБУ понятен: курс доллара и цены на все будут расти.
+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
12 июля 2024, 11:09
#
2; 3; 5%, навіщо вони це малюють, якщо реальність трохи інша))0)

якби реалії відповідали б «офіційній» намальованій інфляції, то українці були б дуже заможні, а так до цих «2»,«3″,»5"% треба додавати ще 10−15% і буде фактична і реальна інфляція.
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