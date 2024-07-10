ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья. Подробности нового инструмента поддержки

Минсоцполитики вместе с международными партнерами и народными депутатами разработало новый инструмент государственной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом заявила заместитель министра Минсоцполитики Дария Марчак на презентации программы.

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Пилотный проект

Она отметила, что пилотный проект в нескольких регионах будет реализовывать Пенсионный фонд, имеющий опыт выплаты субсидий более 3 млн граждан и может обмениваться данными с государственными органами для выплат.

По ее словам, субсидия будет введена параллельно с выплатами на проживание:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других — 2 000 грн.

Кто сможет получить субсидию

Субсидию на аренду жилья будут назначать переселенцам, которые тратят на аренду более 30% совокупного дохода.

«Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, с гуманитарными организациями, которые внедряли проекты», — отметила Марчак.

Расчет субсидии

Для расчета субсидии будут приниматься социальный норматив жилой площади: 13,5 квадратных метров на одного и 35 метров на семью и средний размер стоимости аренды (193,6 грн за квадратный метр по данным Госстата). Эту сумму скорректируют на региональный коэффициент стоимости аренды.

В то же время субсидией можно будет воспользоваться только при заключении официального договора с арендодателем. Типовое соглашение можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или личном электронном кабинете на сайте ПФУ.