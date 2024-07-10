Минсоцполитики вместе с международными партнерами и народными депутатами разработало новый инструмент государственной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом заявила заместитель министра Минсоцполитики Дария Марчак на презентации программы.
ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья. Подробности нового инструмента поддержки
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Пилотный проект
Она отметила, что пилотный проект в нескольких регионах будет реализовывать Пенсионный фонд, имеющий опыт выплаты субсидий более 3 млн граждан и может обмениваться данными с государственными органами для выплат.
По ее словам, субсидия будет введена параллельно с выплатами на проживание:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;
- для других — 2 000 грн.
Кто сможет получить субсидию
Субсидию на аренду жилья будут назначать переселенцам, которые тратят на аренду более 30% совокупного дохода.
«Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, с гуманитарными организациями, которые внедряли проекты», — отметила Марчак.
Расчет субсидии
Для расчета субсидии будут приниматься социальный норматив жилой площади: 13,5 квадратных метров на одного и 35 метров на семью и средний размер стоимости аренды (193,6 грн за квадратный метр по данным Госстата). Эту сумму скорректируют на региональный коэффициент стоимости аренды.
В то же время субсидией можно будет воспользоваться только при заключении официального договора с арендодателем. Типовое соглашение можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или личном электронном кабинете на сайте ПФУ.
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