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10 июля 2024, 16:33 Читати українською

Получение и отправка SWIFT-переводов вместе с ПУМБ

Отправки SWIFT-переводов вместе с ПУМБ возможны как в отделениях банка, так и в приложении ПУМБ Online.

Для получения SWIFT-перевода клиенту ПУМБ необходимо предоставить свои реквизиты отправителю. Реквизиты можно узнать в отделении ПУМБ или самостоятельно в приложении ПУМБ Online: в приложении выберите карту или счет, на который хотите получить перевод => Знак «i» (информация) => «Получить реквизиты SWIFT».

Отправка SWIFT-переводов в ПУМБ доступна по всему миру, кроме Ирана, КНДР, Никарагуа, РФ, РБ и Мьянмы. Детальнее об условиях SWIFT-переводов — на сайте ПУМБ.

Преимущества SWIFT-переводов в ПУМБ Online:

  • 10 долларов США (по курсу НБУ) комиссии на все переводы SWIFT, независимо от суммы
  • 0 грн комиссии за срочность
  • 5 целей перевода: лечение, обучение, уплата алиментов, перевод на свой счет или счет родственника в другом украинском банке
  • удобство и удобство переводов. Для отправки SWIFT-перевода в ПУМБ Online достаточно выбрать меню «Платежи» => «Международные переводы» => SWIFT => «Отправить перевод». После этого необходимо выбрать дебетовый счет в валюте перевода, указать сумму и данные перевода. Статус и платежная инструкция хранятся в разделе «Архив переводов»
  • 4 валюты: USD, EUR, PLN, GBP
  • надежность и безопасность платежей

Видео-инструкция как отправить перевод SWIFT в приложении ПУМБ Online. Обратите внимание, что сервис в приложении доступен в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

Преимущества SWIFT-переводов в отделении ПУМБ:

  • широкий спектр целей перевода: лечение, обучение и другие цели, разрешенные НБУ.
  • большой выбор валют (USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CAD, CNY, CZK)
  • низкий тариф 0,5% мин. — экв. 10 USD, макс. — экв. 500 USD
  • 150 грн комиссии за срочность
  • удобство и удобство переводов. Достаточно лишь предоставить платежные реквизиты получателя и, при необходимости, подтверждающие документы о происхождении средств (в случае если сумма перевода превышает 400 тыс. грн.)
  • надежность и безопасность платежей

ПУМБ делает ваши финансовые операции простыми и доступными!

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Alexkid
Alexkid
10 июля 2024, 16:47
#
Это прикол или поиздеваться?
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