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9 июля 2024, 10:18 Читати українською

Доходы банков в этом году выросли на 27% — Опендатабот

Почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

Почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года.
Фото:depositphotos

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Сколько заработали банки

Сам же налог на прибыль за этот период составил 16,5 млрд грн. Всего только 7 из 63 банков получили убытки в этом году. Неизменным лидером среди банков по прибыли остается Приватбанк, а наибольший прирост прибыли в МТБ — в 13,6 раза.

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это уже на 27% больше, чем за тот же период прошлого года.

За это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль. Это в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Стоит отметить, что из 63 банков только 7 получили убытки — 131,83 млн грн.

В десятку наиболее прибыльных банков Украины вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка. В общей сложности их прибыль составляет 85% от общей прибыли всех украинских банков. Треть общей прибыли приходится на Приватбанк.

Государственные банки

35% совокупной прибыли всех банков приходится на неизменного лидера — государственный Приватбанк. За первые пять месяцев 2024 года банк получил 23,96 млрд грн прибыли после налогообложения. Однако это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем, именно Приватбанк оплатит почти половину от суммы налогов всех банков страны за это время — 8,04 млрд грн.

В этом году 5 из 6 государственных банков получили 41,4 млрд грн совокупной прибыли. Первый инвестиционный банк показал убытки в размере 16,5 млн грн.

Иностранные банки

Лидером среди банков с иностранным капиталом стал Райффайзен банк: около 4 млрд грн прибыли. Это на 22% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Его налоговые расходы выросли до 1,32 млрд грн. Это почти вдвое больше соответствующего периода в прошлом году.

В общей сложности, 13 из 14 банков этой группы получили прибыль в размере 16,23 млрд грн. Это 24% совокупной прибыли всех украинских банков. Наибольший прирост прибыли показал Креди Агриколь банк, заработавший в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года — 3,12 млрд грн.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом получили 10,42 млрд грн прибыли. Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Лидером этой группы стал ПУМБ, заработавший 3,2 млрд грн. Это на 7% больше прошлогоднего. Вместе с Универсалбанком (Монобанк) они получили половину прибыли этой группы — 5,44 млрд грн.

Наибольший прирост прибыли среди всех украинских банков показал МТБ банк, увеличивший свою прибыль в 13,6 раза до 436,77 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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