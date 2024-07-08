Укргазбанк начал выдавать ссуды под приобретение энергетического оборудования: банкир назвал условия кредитования

Сегмент розничного банковского кредитования меняется. Об этом говорили банкиры на панельной дискуссии «Розничное кредитование: состояние и перспективы», прошедшей в рамках Ukrainian Credit Conference (UCC).

Как банки работают по программе «єОселя»

Как отметил Александр Щербаха, заместитель председателя правления по розничному бизнесу Укргазбанка, изменилась структура заемщиков. Значительную часть кредитов банк выдает под государственную программу льготной ипотеки «єОселя».

В этом сегменте портрет среднестатистического заемщика существенно отличается от типичного. «75% заемщиков по „єОселя“ — это льготные категории граждан, в частности, военные, педагогические работники и ученые», — говорит Щербаха.

Льготная ипотека сейчас очень востребована. Например, в мае Укргазбанк выдал таких кредитов на 500 млн гривен, что составило 30% доли рынка по кредитованию есть поселок среди всех банков. По словам Александра Щербахи, большинство заемщиков берут кредиты под покупку жилья на вторичке. В целом, по кредитованию под «єОселю» схожая тенденция — заемщики выбирают жилье на вторичке, в которое можно быстро заехать.

Но банки заинтересованы в кредитовании первички, потому активно сотрудничают с застройщиками. К примеру, Укргазбанк проводит аккредитацию объектов начиная от 30% готовности объекта.

В правительстве также хотят изменить фокус со вторички и переориентировать «єОселю» на первичный рынок, поскольку это поддержит строительство нового жилья и развитие экономики.

Щербаха говорит, что Укргазбанк постоянно работает над увеличением аккредитованных по «єОселе» застройщиков.

На что украинцы одалживают деньги в банках

Руководитель дирекции розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко сообщил, что основные потребности, под которые украинцы берут кредиты, — это оплата товаров, обучение и лечение. Средняя сумма кредита по банковским картам составляет 35 тысяч гривен.

Руководитель направления «Кредитные карты «А-Банка Евгений Зайченко добавил, что у них возросло количество женщин-заемщиц, а также стало больше неработающих (по крайней мере, официально) клиентов.

В целом, по словам члена правления ОТП Банка Олега Клименко, сейчас наступает эра ответственного кредитования — заемщики стали более дисциплинированными, чем до войны, и тщательно взвешивают свои возможности, прежде чем обратиться за ссудой.

Темпы розничного кредитования растут. Чеки по кредитам увеличиваются, но они все еще меньше, чем до войны. С одной стороны такая тенденция делает риски банков по кредитам сбалансированными, с другой — ограничивает рост клиентской базы", ​​— отметил Клименко.

Банкиры также проанализировали более перспективные виды кредитования. Среди них — «єОселя», в который входит все больше финансовых учреждений, а также кредиты под покупку энергетического оборудования. Массовые отключения электроэнергии заставляют украинцев искать деньги на покупку техники от блекаутов. В частности, многие заемщики берут кредиты на покупку солнечных панелей.

«Укргазбанк запустил кредитный продукт «Энергонезависимый» под целевое приобретение энергетического оборудования — генераторов, зарядных станций и т. д. Он ориентирован на частных лиц и предлагает значительно более низкую процентную ставку, чем в целом по рынку по таким видам кредитов — от 19,5% годовых на срок до 5 лет.

Также недавно 17 банков подписали меморандум, и будут предлагать кредиты на энергетическое оборудование под достаточно низкий процент для бизнеса, в том числе частных лиц-предпринимателей", — рассказал Щербаха «Минфину».

Что такое Ukrainian Credit Conference

Главная кредитная конференция года — Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоялась в Киеве 28 июня. В рамках дискуссии участники обсудили:

продукты от украинского финтеха на рынке финуслуг: кредитные карты, кредитование МПБ. Что еще будет предлагать финтех? Кто ключевой клиент?

Какие перспективы у украинского необанкинга: этот рынок уже перегрет, или океан еще голубой?

С какими основными проблемами вызовами сталкиваются небанки?

На какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет?

‚Платежным партнером мероприятия выступили: