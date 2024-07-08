Национальный банк Украины установил на 8 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 40,542 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
НБУ на 8 июля установил официальный курс евро на уровне 43,86 грн (на 5 июля курс был установлен на уровне 43,78 грн). Европейская валюта подорожала на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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